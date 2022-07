Thalía mostró su respeto por los animales y compartió un video donde salvó a un ratón que se ahogaba en una alberca.

La cantante y actriz es muy activa en redes sociales, por lo que comparte varios aspectos de su vida.

Es por eso que publicó en su cuenta de TikTok, un video donde muestra cómo salva a un ratón de campo que estaba por ahogarse en una alberca.

Cuenta que estaba caminando por el lugar cuando se percató de un animalito que estaba flotando en la piscina.

Al acercarse, notó que se trataba de un ratón de campo y buscó una alternativa para salvar al animalito, pero sin tocarlo, pues también le temía.

“Acabo de ver una cosita aquí, pensé que era una rana, miren lo que es, pobrecito ¿qué te está pasando? Ven mi amor, te estás ahogando ahí” dijo Thalía en su video.

La cantante llevó una servilleta para que el ratón saliera de la alberca, pues temía que le brincara.

Al final la hazaña de la actriz se logró a pesar de que le temía al ratón: “Lo salvamos, ¿estás bien precioso? Ok hermosura, bye”.

Posteriormente el ratón se fue por el pasto y Thalía siguió grabando el camino del animalito.

Los fans de Thalía aplauden que haya salvado al ratón

El video donde Thalía salva al ratoncito ya cuenta con más de 10 millones de visitas y los fans de la cantante admiraron su gesto y algunos bromearon por la forma cómo rescató al animalito.

“El ratón: no se la van a creer, me salvó Marimar”, “Yo viendo la resistencia de las servilletas” y “Estaba tipo: amo a la señora que salva al ratoncito. Y me doy cuenta de que es Thalía, qué random” fueron algunos de los comentarios del video.

Thalía se ganó los halagos de sus seguidores por salvar al ratón, pero también se burlaron por la forma en que le preguntaba al animalito si estaba bien.

Además, le recordaron su personaje de Marimar e incluso la cantante le colocó a su video la canción principal de esta telenovela.

Thalía se ha coronado como una de las reinas de las redes sociales, pues sus videos sean han vuelto virales por su carisma y ocurrencias.