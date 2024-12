Laura Zapata -de 68 años de edad- ha protagonizado peleas con varios de sus compañeros del medio; recientemente, una de sus enemigas la comparó con Alfredo Adame.

En los últimos años, Laura Zapata ha tenido rencillas con sus compañeras de trabajo; como ocurrió con Lucía Méndez -de 69 años de edad- con quien trabajó en Siempre Reinas.

También ha protagonizado guerras de declaraciones con Alfredo Adame -de 66 años de edad- y ahora hasta la comparan con él.

A lo largo del 2024, Laura Zapata se peleó con Cynthia Klitbo -de 57 años de edad- quien fue su compañeras en el reality Secretos de Villanas.

Recientemente, Cynthia Klitbo enfrentó a Laura Zapata por insultarla en redes sociales, pues estos ataques afectaron a su hija.

Cynthia Klitbo le avienta pedrada a Laura Zapata: “karmático que no me pudiera despedir de mi hermana”

A pesar de la serie de insultos que Laura Zapata ha soltado contra Cynthia Klitbo, la actriz no piensa demandar a Laura Zapata, como lo hizo Lucía Méndez.

“Es que es como Alfredo Adame, entonces a mí ponerme a esos niveles la verdad no. Yo estoy en un reality donde cobro mucho más que ella y a mí me pagan por esas villanías”

Y es que Cynthia Klitbo asegura que Laura Zapata es igual que Alfredo Adame, por lo que no le seguirá el juego y recuerda que ella gana más que la ‘villana’.

La actriz asegura que Laura Zapata ‘se cuelga’ de su fama e incluso siente lástima por ella.

Laura Zapata aseguró que Cynthia Klitbo estaba pasando por una mala racha debido a su mal karma.

Recordemos que Cynthia Klitbo tuvo problemas financieros luego de un fraude y no tenía dinero para pagar la educación de su hija.

Antes esta declaraciones, Cynthia Klitbo le recordó a Laura Zapata que ‘mal karma’ es no poderse despedir de su hermana Ernestina Sodi .

“A mí me pagan por hacer villanías en el show, lo que opine la señora fuera del show no le voy a dar publicidad porque su opinión me tiene sin cuidado (...) karmático sería que mi hermana falleciera y no me pudiera despedir, eso sí sería muy karmático”

Cynthia Klitbo