Una famosa dio a entender que Denisse de Kalafe -de 75 años de edad- había sido novia de Laura Zapata, pero la cantante lo niega.

Laura Zapata -de 68 años de edad- se ha convertido en la enemiga de varios personajes del medio, quienes han amenazado con contar sus más oscuros secretos.

Recientemente, una conductora que lleva años peleando con Laura Zapata aseguró a la prensa que la actriz había sido novia de Denisse de Kalafe, pero la cantante brasileña lo niega.

Denisse de Kalafe (Instagram/@denissedekalafeoficial)

Denisse de Kalafe desmiente que haya sido novia de Laura Zapata

Yolanda Andrade -de 52 años de edad- y Laura Zapata han protagonizado una guerra de declaraciones, pues la conductora asegura que la hermana de Thalía fue pareja de una famosa cantante.

“Ya que anda recordando romances, yo me acuerdo ella tuvo 2 romances. Uno con una actriz que fue su compañeras y otra cantante. Una se acaba de morir hace poco y la otra está bien vivita” Yolanda Andrade

Aunque la conductora no quiso decir el nombre de las actrices y cantantes que fueron novias de Laura Zapata, trascendió que una de las involucradas era Denisse de Kalafe.

Es por eso que la cantante de ‘Señora, señora’ aclaró que nunca fue novia de Laura Zapata.

“Yo la adoro, debería ser publicita (Yolanda Andrade) acaba de morir su hermana. No, no, no. Yo pienso que Yolanda, que yo la quiero muchísimo, es una gran estratega publicitaria” Denisse de Kalafe

Denisse de Kalafe expresó que Yolanda Andrade sólo quería llamar la atención y la prensa había caído en sus ‘estrategias de publicidad’.

“A mi me molestan las verdades, no las mentiras”, dijo Denisse de Kalafe, quien aclaró que no tuvo ninguna relación con Laura Zapata.

Laura Zapata, actriz (Edgar Negrete Lira / cuartoscuro)

¿Yolanda Andrade realmente señaló a Denisse de Kalafe como novia de Laura Zapata?

Denisse de Kalafe negó que mantuviera un noviazgo con Laura Zapata, como sugirió Yolanda Andrade, pero la realidad es que la conductora no mencionó nombres.

Tras las declaraciones de Yolanda Andrade, varios medios aseguraron que Denisse de Kalafe y Raquel Olmedo eran las mujeres a las que se refería.

Es por eso que Yolanda Andrade aclaró que ella nunca había dado nombres: “Yo nunca dijes nombres, dije 2. Una que ya falleció y otra que es cantante”.

Yolanda Andrade asegura que no mentía y que Laura Zapata sí había sido novia de 2 mujeres del medio.

“Denisse es una gran amiga mía y me da risa como esa señora (Laura Zapata) se hace de la boca chiquita cuando tiene doble moral” Yolanda Andrade

La conductora expresó que Denisse de Kalafe era una gran amiga e ignoraba de dónde habían surgido el rumor de que había sido novia de Laura Zapata.

Denisse de Kalafe se tomó con gracia el ‘chisme’ de que fue novia de Laura Zapata y ha evadido el tema.