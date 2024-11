Ernestina Sodi le escribió un mensaje de perdón a Laura Zapata- de 68 años de edad- antes de morir, pero nunca lo envió.

A días del deceso de Ernestina Sodi, un amigo cercano a la escritora reveló que pese a estar peleada por años con Laura Zapata, se fue en paz.

No pudo arreglar las cosas con su media hermana pero plasmó un texto donde dejaba atrás el pasado y las diferencias entre ellas.

Ernestina Sodi y Laura Zapata permanecieron distantes y poco hablaban sobre sus problemas personales al punto que el drama entre ellas quedó en silencio por un tiempo.

Pero con la reciente muerte de Ernestina Sodi, las peleas que existieron resurgieron.

Laura Zapata no fue invitada a funeral de Ernestina Sodi y revela que ni su muerte la reencontró con Thalía

El deceso de Ernestina Sodi el pasado 8 de noviembre, ha vuelto a encender la polémica en torno a la relación fracturada entre Laura Zapata.

Es de conocimiento que Laura Zapata no mantenía contacto con su media hermana Ernestina Sodi luego de haber sido secuestradas juntas en 2002.

Desde entonces, las famosas se mantuvieron alejadas desde hace dos décadas y nunca mostraron señales de una reconciliación.

Ahora, se da a conocer que Ernestina Sodi le escribió un mensaje de perdón a Laura Zapata antes de morir, pero nunca lo envió.

Esto de acuerdo con Fernando Isla Salvatori, amigo de Ernestina Sodi, quien revelo que se fue en paz y sin ningún rencor de por medio.

Detalló que durante un ejercicio de coaching escribió una carta en el que aseguró que no tenía ningún resentimiento a Laura Zapata, en el la cuál no fue enviada

Este encuentro, que tuvo lugar un mes antes de su muerte, fue un momento de reflexión y perdón para la escritora.

Fernando Isla Salvatori, amigo cercano de Ernestina Sodi, aseguró que su amiga decidió dejar atrás las diferencias que tuvo con Laura Zapata.

La periodista le escribió un mensaje de perdón que nunca pudo llegar a la actriz.

Algo inesperado por la tensión que mantuvieron por años y que incluso mantuvo alejada a Laura Zapata de las ceremonias fúnebres de la periodista.

El amigo compartió que, durante una reunión en la Hacienda Sotuta de Peón, Ernestina Sodi nunca habló mal de su media hermana ni de sus otros hermanos.

“Nunca me habló mal de Laura, no me habló jamás mal de sus hermanas; perdonó a su violador, perdonó a sus secuestradores, perdonó absolutamente a todos y perdonó en paz”

Fernando Isla Salvatori, amigo cercano de Ernestina Sodi,