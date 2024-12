Secretos de Villanas no dejó nada bueno entre Cynthia Klitbo y Laura Zapata, pues sus circunstancias de vida fuera del reality show están siendo tomadas como algo karmático, según lo dicho por cada una.

Fue hace unos días que Cynthia Klitbo de 57 años de edad, compartió haber sido víctima de robo cibernético, lo que llevó a que le vaciaran sus cuentas de banco en su totalidad.

Ante ello, Laura Zapata de 68 años de edad, no dejó la rivalidad creada en Secretos de Villanas y aseguró que lo que Cynthia Klitbo vivía eran efectos del karma.

Y aunque Cynthia Klitbo aseguró que no deseaba responderle a Laura Zapata y llevar el reality show a la realidad, terminó por decirle que un verdadero karma es “que no me pudiera despedir de mi hermana”, aludiendo a lo que le sucedió a la actriz con Ernestina Sodi.

Cynthia Klitbo se defiende de Laura Zapata y dice que un karma real es “que no me pudiera despedir de mi hermana”

Las pedradas entre Cynthia Klitbo y Laura Zapata luego de todo lo que se tiraron en Secretos de Villanas está cada vez más fuerte, pues la reacción de declaraciones suben cada vez más de nivel.

Cynthia Klitbo, actriz. (Agencia México)

Fue a través de un encuentro con la prensa que tuvo Cynthia Klitbo y que mostró El Fernán, que la actriz reaccionó a que Laura Zapata dijera que el robo que vivió fue obra del karma.

Ante ello, la actriz dijo que no deseaba responderle nada a Laura Zapata, asegurando que ella solo hizo su trabajo en Secretos de Villanas y no desea transportarlo a la realidad fuera del reality show.

“A mí me pagan por hacer villanías en el show. Lo que opine la señora fuera del show no le voy a dar publicidad porque mi opinión me tiene sin cuidado”. Cynthia Klitbo, actriz.

Sin embargo, Cynthia Klitbo siguió hablando y terminó por tirarle a Laura Zapata acerca de una cruel realidad que recientemente vivió.

Y es que Cynthia Klitbo aseguró que un verdadero hecho karmático, no como el que Laura Zapata citó, es que le pase algo a su hija o bien, no se pudiera despedir en el fallecimiento de alguna de sus hermanas.

" Yo no creo que sea karmático. Karmático sería que mi hija se enfermara o que mi hermana falleciera y no me pudiera despedir” Cynthia Klitbo, actriz.

Esto debido a que en noviembre murió Ernestina Sodi, la hermana de Laura Zapata, donde la villana no recibió invitación para el funeral y tampoco para irla a ver al hospital.

Cynthia Klitbo llamó “pentonta” a Laura Zapata y hasta la comparó con Alfredo Adame

Cynthia Klitbo no solo le aventó una pedrada a Laura Zapata por no ser invitada al funeral de Ernestina Sodi, sino que la llamó “pentonta” para luego compararla con Alfredo Adame.

Laura Zapata, actriz. (Edgar Negrete Lira / Agencia México)

Luego de que Cynthia Klitbo le tiró a Laura Zapata, la villana siguió con el tema y dejó claro que el meterle una demanda es como “hacerle caso a pentontos es engrandecerlos”.

Incluso, la villana aseguró que a su perspectiva Laura Zapata se está colgando de ella para dar de qué hablar porque el salario en Secretos de Villanas la pone a ella como la más popular.

“Yo estoy en un reality donde cobro mucho más que ella por estar ahí”. Cynthia Klitbo, actriz.

Finalmente, Cynthia Klitbo externó su fastidio al tener que hablar sobre Laura Zapata, comparándola con Alfredo Adame.