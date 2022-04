Luego del robo a la casa de Silvia Pinal, Laura Zapata contó cómo fue que a ella también la intentaron extorsionar en su casa en Huixquilucan, pero ella reaccionó de inmediato.

Hace una semana se dio a conocer que Silvia Pinal había sido víctima de un robo en su casa en el Pedregal.

Autoridades detuvieron a una enfermera que supuestamente estaba implicada en el robo de algunas joyas.

Días después de los hechos, Laura Zapata acudió al programa ‘Ventaneando’ para hablar de cómo ocurrieron los hechos y qué relación tenía con las enfermeras que cuidaban a Silvia Pinal.

Laura Zapata narra que ella se encontraba en maquillaje en Tv Azteca, cuando los cuidadores de su abuelita, Eva Mange, le hablaron para informarle que les estaban pidiendo joyas porque ella tenía una deuda.

“Resulta que yo estaba maquillándome un sábado y de repente me llaman mis enfermeros, entonces me dice: ‘oiga señora que está usted hablando por teléfono porque tiene un problema, que debe usted un dinero, entonces debemos sacar unos papeles de su recámara”

La actriz reaccionó de inmediato y les dijo que se trataba de una extorsión, pues ella no debía nada.

“Dije a ver, tranquilos, a mí no me va meter a la cárcel nadie, yo no debo nada, esto es una extorsión, esto es una estafa. No está pasando nada”

Laura Zapata