Laura Salazar y Romina Marcos presumen fin de semana romántico en Tequesquitengo

Laura Salazar y Romina Marcos utilizaron sus redes sociales para presumir su fin de semana romántico en Tequesquitengo, Morelos.
Romina Marcos y la doctora Laura Salazar se encuentran muy enamoradas y así lo dejaron ver en las redes sociales.
Laura Salazar y Romina Marcos se dejan ver muy enamoradas durante su romántico fin de semana en Tequesquitengo
Los nombres de Laura Salazar y Romina Marcos se viralizaron en las redes sociales luego de que compartieron su fin de semana romántico en Tequesquitengo.
Laura Salazar y Romina Marcos no ocultan su amor y a través de sus respectivas redes sociales suelen presumir que su relación va muy bien.
En redes sociales, Laura Salazar y Romina Marcos compartieron diferentes fotos en las que se dejan ver que se encuentran en Tequesquitengo.
Sin embargo, hubo una foto que llamó la atención y es que en ella Laura Salazar y Romina Marcos se dejan ver muy enamoradas en una piscina.
Con esta imagen, Laura Salazar y Romina Marcos dejaron ver que se encuentran muy enamoradas y disfrutan de cada momento juntas.
En varias fotos, Laura Salazar y Romina Marcos se mostraron relajadas disfrutando de un momento alejadas de todo el caos de la ciudad.
Laura Salazar y Romina Marcos más enamoradas que nunca en Tequesquitengo
Laura Salazar y Romina Marcos utilizaron sus redes sociales para compartir fotografías en las que no necesariamente se encontraban juntas.
En sus Instagram Stories, Laura Salazar y Romina Marcos se mostraron maravilladas por el lugar en el que se encontraban.
Sin embargo, más allá del increíble lugar y vistas, Laura Salazar y Romina Marcos se mostraron felices de pasar tiempo juntas.
Además de que también se encontraban acompañadas por su perrito.
Romina Marcos y Laura Salazar ya viven juntas, por lo que constantemente se dejan ver en sus redes sociales.
No es la primera vez que Romina Marcos y Laura Salazar comparten detalles de sus viajes y es que suelen compartir sus experiencias en diferentes lugares con sus seguidores.
Laura Salazar y Romina Marcos empezaron a salir a finales de 2024, tras anunciar su romance ambas se han dejado ver muy enamoradas en redes sociales.