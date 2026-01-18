Laura Salazar y Romina Marcos utilizaron sus redes sociales para presumir su fin de semana romántico en Tequesquitengo, Morelos.

Romina Marcos y la doctora Laura Salazar se encuentran muy enamoradas y así lo dejaron ver en las redes sociales.

Laura Salazar y Romina Marcos se dejan ver muy enamoradas durante su romántico fin de semana en Tequesquitengo

Los nombres de Laura Salazar y Romina Marcos se viralizaron en las redes sociales luego de que compartieron su fin de semana romántico en Tequesquitengo.

Laura Salazar y Romina Marcos presumen fin de semana romántico en Tequesquitengo (@doclaurasalazar / Instagram )

Laura Salazar y Romina Marcos no ocultan su amor y a través de sus respectivas redes sociales suelen presumir que su relación va muy bien.

En redes sociales, Laura Salazar y Romina Marcos compartieron diferentes fotos en las que se dejan ver que se encuentran en Tequesquitengo.

Sin embargo, hubo una foto que llamó la atención y es que en ella Laura Salazar y Romina Marcos se dejan ver muy enamoradas en una piscina.

Laura Salazar y Romina Marcos presumen fin de semana romántico en Tequesquitengo (@doclaurasalazar / Instagram)

Con esta imagen, Laura Salazar y Romina Marcos dejaron ver que se encuentran muy enamoradas y disfrutan de cada momento juntas.

En varias fotos, Laura Salazar y Romina Marcos se mostraron relajadas disfrutando de un momento alejadas de todo el caos de la ciudad.

Laura Salazar y Romina Marcos presumen fin de semana romántico en Tequesquitengo (@romimarcos / Instagram )

Laura Salazar y Romina Marcos más enamoradas que nunca en Tequesquitengo

Laura Salazar y Romina Marcos utilizaron sus redes sociales para compartir fotografías en las que no necesariamente se encontraban juntas.

En sus Instagram Stories, Laura Salazar y Romina Marcos se mostraron maravilladas por el lugar en el que se encontraban.

Laura Salazar y Romina Marcos presumen fin de semana romántico en Tequesquitengo (@doclaurasalazar / Instagram)

Sin embargo, más allá del increíble lugar y vistas, Laura Salazar y Romina Marcos se mostraron felices de pasar tiempo juntas.

Además de que también se encontraban acompañadas por su perrito.

Romina Marcos y Laura Salazar ya viven juntas, por lo que constantemente se dejan ver en sus redes sociales.

Laura Salazar y Romina Marcos presumen fin de semana romántico en Tequesquitengo (@romimarcos / Instagram)

No es la primera vez que Romina Marcos y Laura Salazar comparten detalles de sus viajes y es que suelen compartir sus experiencias en diferentes lugares con sus seguidores.

Laura Salazar y Romina Marcos empezaron a salir a finales de 2024, tras anunciar su romance ambas se han dejado ver muy enamoradas en redes sociales.