Laura G sigue sin convencer al público con su canto en ‘Venga la Alegría’ pero, en esta ocasión, se robó las cámaras del programa luego de llorar a mitad de su participación.

Como parte de la competencia, Laura G volvió al escenario para interpretar una nueva canción y convertirse en una de las favoritas.

Sin embargo, no pudo concluir con éxito su canción debido a que las lágrimas la traicionaron.

Este jueves, Laura G regresó al concurso ‘Quiero Cantar’ para interpretar una nueva canción y gustar al público.

Tal como lo dijo en Instagram, estaba especialmente preocupada por esta participación debido a que la canción, ‘Vida de Rico’, es muy importante para ella y su familia.

“Esta es una de mis canciones favoritas, porque esta canción, cuando salió, la hicimos como himno de la familia. Entonces, a ver si no se me quiebra la voz y me pongo a llorar.”

Laura G