Laura G podría estar en negociaciones con otra televisora en Estados Unidos

Revelan que la conductora de ‘Venga la Alegría’, Laura G estaría en pláticas para trabajar en una televisora en Estados Unidos.

Desde el 2019 Laura G se desarrolla como una de las conductoras principales de ‘Venga la Alegría’. La presentadora se ha mostrado muy feliz en TV Azteca.

En su cuenta de Instagram presumió que viajó a Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Tras su publicación surgió el rumor de que la presentadora podría estar en negociaciones con otra televisora.

Laura G compartió una foto en su cuenta de Instagram donde presumió que viajó a los Estados Unidos junto a su familia.

Sin embargo recientes versiones aseguran que la conductora de ‘Venga la Alegría’ se encuentra en negociaciones con una televisora de aquel país.

Una cuenta de Instagram de noticias del espectáculo reveló que Laura G se encuentra en pláticas con Estrella TV.

Se trata de una cadena de televisión mexicana-estadounidense que emite su contenido en español.

“Se los dije, Laura G estuvo en Los Ángeles, California. Al parecer ella dijo que vendría; sería un viaje redondo. Vino por la vacuna, más una entrevista (con Omar Chaparro), más una negociación con Estrella TV. Ya se regresó hoy a México”, escribió Chamonic3.

De acuerdo con la usuaria, la presentadora realizó un viaje redondo ya que se vacunó contra el Covid-19, tuvo una entrevista y pudo negociar con la televisora de Estados Unidos.

A través de sus Instagram Stories Laura G compartió que acudió con Omar Chaparro para participar en su programa ‘Tu-Night’.

Hasta el momento la conductora de ‘Venga la Alegría’ no se ha pronunciado por estos rumores. Sin embargo siempre se ha mostrado muy feliz de permanecer en la televisora TV Azteca.

Recientemente Laura G compartió que llega tarde al matutino ya que antes de salir hacia al matutino necesita cuidar a sus hijos y no cuenta con ayuda por lo que tiene que dejar preparados a sus pequeños antes de salir.