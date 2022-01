Laura Flores abandona vuelo tras sospechar que tiene Covid-19. La actriz tenía pensado viajar a México para cumplir con unos compromisos laborales, pero decidió resguardarse en su casa en Estados Unidos.

A través de un video Laura Flores reveló que tomó la decisión de bajarse de un avión luego de que le avisaron que podría estar contagiada de Covid-19.

Tras haber dado positivo el año pasado, Laura Flores puntualizó que tomó la decisión de bajarse de un vuelo para evitar que pudiera contagiar a otra persona.

Durante su participación en ‘MasterChef Celebrity México’, Laura Flores se contagió de Covid-19. Sin embargo la actriz podría estar nuevamente contagiada.

A través de su cuenta de Instagram, Laura Flores reveló que abandonó un vuelo rumbo a la CDMX tras sospecha de tener Covid-19.

En el video que compartió ‘Sale el Sol’, Laura Flores reveló que las cosas pasaban por algo, pues justo antes de abordar el avión tenía un presentimiento de no quererse subir.

“No cabe duda, las cosas pasan por algo. Justo les acabo de contar de mi sentimiento de aprensión, de que no me quiero subir al avión”

Ya arriba del avión decidió revisar su correo electrónico en donde le informaban que su hijo había estado expuesto al Covid-19.

Aunque no había nada confirmado, Laura Flores se enfrentó a una problemática pues no sabía que hacer ya que tenía que cumplir compromisos laborales en México.

Tras consultarle a su esposo, Laura Flores tomó la decisión de hablar con la azafata sobre su situación y la compañía le dio la opción de poder bajarse o continuar con el vuelo.

“Estoy revisando mis mails y veo uno que me manda la escuela, diciendo que mi hijo estuvo expuesto a Covid-19″

Laura Flores tomó la decisión de bajarse de un avión y no exponer a otras personas.

“Le enseñé a la azafata el e-mail, al capitán, y me dieron la opción de ‘si se siente bien se puede ir, sin problema’. Yo les dije: me voy a bajar, me quedo”

Laura Flores, actriz.