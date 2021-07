Laura Bozzo se aisla voluntariamente tras haber tenido contacto con personas con Covid-19

Preocupada por su salud y por la de sus amigos y familiares, Laura Bozzo, de 68 años de edad, decidió aislarse luego de haber tenido contacto con personas contagiadas con Covid-19.

A través de su cuenta de Instagram, Laura Bozzo informó que aún no está vacunada contra el mortal virus por lo que estará aislada voluntariamente hasta el próximo viernes.

Cabe señalar que la presentadora de televisión no presenta síntomas por lo que únicamente se trata de una medida preventiva. “Estoy bien”, citó junto a dos fotos de sí misma con extraños filtros.

Al respecto fans no tardaron en preguntarle por qué aún no se ha vacunado contra el coronavirus y si piensa hacerlo, así como desearle que su salud no se vea afectada.

Laura Bozzo (@laurabozzo_of / Instagram)

Laura Bozzo trabaja en dos realitys shows

Por otra parte, Laura Bozzo aprovechó la atención sobre su estado de salud para revelar que se encuentra en casa trabajando en dos proyectos.

Se trata de dos realitys shows que llevan por nombre “La casa de los infieles” y “La casa de las tentaciones”, proyectos que asegura le encantarán a la audiencia.

Así como trabaja en la renovación del formato de su programa “Que pase Laura” y es que ahora desea abordar historias que se han desarrollado en la calle.

Laura Bozzo se burla de quiénes la llaman momia

Por otro lado, en los últimos meses, Laura Bozzo se ha vuelto fan de las redes sociales lugar donde disfruta mostrarse en bikini pese a las críticas.

El objetivo de la presentadora de televisión es ser ejemplo de las personas de la tercera edad que se limitan a vestir o a comportase como desean por el miedo al qué dirán.

Por ello, Laura Bozzo disfruta mostrar su cuerpo para callarle la boca a quienes la llaman “momia”.