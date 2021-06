Laura Bozzo es una de las conductoras más polémicas de la televisión mexicana, sin embargo constantemente recibe críticas por su físico.

Cansada de todos los ataques que recibe, Laura Bozzo decidió contestarle a todos sus haters y aseguró que ella se ama tal como es.

En un video que compartió en su cuenta de Instagram, Laura Bozzo se mostró en un entallado traje de baño y le mandó un contundente mensaje a sus haters.

Luego de ser tachada como momia, Laura Bozzo aseguró que no le importan las palabras que recibe ya que ella se encuentra feliz con su cuerpo.

En el video destacó que todos los que la critican en realidad quisieran tener su cuerpo.

Laura Bozzo aprovecho la oportunidad para mandarle un mensaje a todas las personas que la siguen y aseguró que valen más allá de cómo lucen.

“Mujeres, les digo basta. No se crean que no valen por la edad, somos invencibles, merecemos ser felices”

En su mensaje Laura Bozzo hizo alusión al personaje de la serie animada de la década de 1980, ‘Los Thundercats’, ‘ Mumm Ra, El Inmortal ’.

Maribel Guardia fue una de las personas que reaccionó a su publicación y le mandó un mensaje de apoyo.

No es la primera vez que Laura Bozzo le manda un mensaje a sus haters y es que en diversas ocasiones ha señalado que no le molestan los memes que hacen de ella.

“Amo los memes, me encanta conectar con la gente joven, me encanta que me digan ridícula, momia. Me divierto, porque yo me siento segura de lo que soy”

Laura Bozzo