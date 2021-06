Maribel Guardia asegura que Laura Bozzo tiene un cuerpazo

Maribel Guardia posee una de las figuras más envidiadas del medio del espectáculo. En diversas ocasiones la actriz de 62 años ha señalado que se cuida para mantenerse saludable.

En una reciente entrevista Maribel Guardia presumió que a su edad aún le queda la ropa que usaba cuando tenía 15 años.

También aprovecho la oportunidad para defender a Laura Bozzo de las constantes críticas que recibe por su figura.

En el video compartido por ‘Sale el Sol’, Maribel Guardia habló sobre como con el paso del tiempo ha logrado mantener sus mismas medidas.

“Yo si tengo mis mismas medidas porque tengo un pantalón de cuando tenía 15 años y me tiene que cerrar. Yo no creas que me cuido mucho”

Maribel Guardia