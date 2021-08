“Laura Bozzo no sobreviviría en prisión”, asegura Christian Zuárez, su ex pareja

Desde hace algunas Laura Bozzo se ha encontrado en la mira de todo el público. Esto luego de que se diera a conocer que fue acusada por delito fiscal.

Debido al adeudo fiscal del que hoy en día se le acusa, se esperaba que Laura Bozzo se entregara a prisión por su propia voluntad.

Sin embargo, eso no sucedió, por lo que actualmente Laura Bozzo está desaparecida. Incluso se sabe que la Interpol emitió una ficha roja para su búsqueda y captura, en caso de que se encuentre fuera del país.

Como era de esperarse, el caso de Laura Bozzo se ha viralizado en todo el país.

Incluso varios internautas han hecho un sinfín de memes; además de que circulan varias especulaciones al torno de su caso.

Por esta razón Christian Zuárez, la ex pareja de Laura Bozzo, estuvo como invitado especial en el programa de espectáculos “Ventaneando”, en donde habló de lo que sabe al respecto.

Por su parte, Christian Zuárez confesó que se ha mantenido en contacto con “La señorita Laura”. Sin embargo, dejó en claro que desconoce su actual paradero.

Ante esta situación, Christian Zuárez piensa que ella sigue en México, pues no tendría otro lugar a donde ir.

“Laura trabaja y vive de la televisión, entonces, ¿Dónde podría esconderse Laura si no es México? Tiene que estar en México porque tiene un contrato vigente”

Además, también sospecha que se encuentra bajo la asesoría de sus abogados.

Recordemos que Laura Bozzo y Christian Zuárez estuvieron juntos durante 17 años .

Sin embargo, cuando la historia de amor llegó a su fin, Christian Zuárez interpuso una demanda en contra de Laura Bozzo por violencia física y emocional.

Por esta razón, uno de los detalles que más ha llamado la atención es que Christian Zuárez desistió de esa demanda.

Como era de esperarse, las especulaciones no se hicieron esperar, por lo que comenzaron los rumores de que Laura Bozzo le habría ofrecido dinero a su ex pareja.

Ante esto, el también cantante, detalló que la única razón por la que desistió de la demanda fue porque le conmovió la sinceridad de la presentadora de televisión.

“Yo hace 20 días, a través de mi hermano, quien me dijo que Laura me estaba buscando, quería hablar conmigo y la desbloqueé. Hablé con ella y me transmitió todo lo que le estaba pasando. Es la primera vez que la siento sincera y yo desistí de la demanda por división de bienes”

Christian Zuárez