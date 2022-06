Laura Bozzo dice que Ninel Conde parece una “momia” después de tantas cirugías a las que se ha sometido en el rostro. La conductora de 69 años de edad criticó a la cantante por su apariencia.

Durante ‘La Casa de los Famosos’, Laura Bozzo habló sobre los cambios que ha tenido Ninel Conde de 45 años de edad y aseguró que las cirugías no le han ayudado a mejorar su apariencia.

Laura Bozzo también señaló que toda la ropa lujosa que se ha comprado la ha pagado de su trabajo y no de su cuerpo, como otras personas.

Tras la salida de Niurka del reality ‘La Casa de los Famosos’, Laura Bozzo se ha convertido en una de las favoritas para poder llegar a la final y ganar esta segunda emisión.

Durante su estancia en ‘La Casa de los Famosos’, Laura Bozzo ha dado su opinión sobre otros artistas, en esta ocasión arremetió en contra de la apariencia de Ninel Conde.

Mientras que se encontraba con sus compañeros, Laura Bozzo destacó que no le gustaba como se veía actualmente Ninel Conde, pues señaló que después de tanta cirugía en el rostro ahora ya parece una “momia”.

Laura Bozzo destacó que Ninel conde es una muestra de que no siempre los arreglos estéticos ayudan a las personas a verse mejor pues a ella la han perjudicado.

Durante su conversación, Laura Bozzo señaló que si va a quedar como Ninel Conde después de una cirugía prefiere quedarse con sus arrugas en el rostro.

Laura Bozzo incluso destacó que Ninel Conde ahora tiene una “cara de sorpresa” con los ojos muy chiquitos.

“Si yo me voy a operar para verme así, yo me quedo con mi cara arrugada, carajo, que me pongan bótox, pero estar así con cara de sorpresa no jodas”

Laura Bozzo