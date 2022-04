Confirmado: Laura Bozzo ingresa a “La casa de los famosos”. Tras haber estrenado programa en Imagen Televisión, la conductora llegó a un acuerdo con Telemundo.

Por lo que el próximo 10 de mayo, Laura Bozzo oficialmente se convertirá en una inquilina de la segunda temporada que traerá de regreso a Alicia Machado, la ganadora de la primera entrega.

Es así como Laura Bozzo vivirá bajo el mismo techo que Mayeli Alonso, Juan Vidal, Niurka Marcos, Ivonne Montero, Luis ‘Potro’ Caballero, Natalia Alcocer, Brenda Zambrano y Nacho Casano.

Laura Bozzo (@Telemundo / Instagram)

Laura Bozzo revela motivo detrás de su ingreso a “La casa de los famosos”

Previo a confirmarse su estreno en “La casa de los famosos”, Laura Bozzo aseguró que no ingresará al reality show para ganarse el premio puesto que el dinero no es su prioridad.

Su interés en ser parte de este show, que promete volver con más polémica, es que la audiencia la conozca tal y como es.

“No pretendo ganar, voy para que me conozcan, punto”, dijo Laura Bozzo y aseguró que no buscará problemas con las personalidades con las que compartirá techo.

Mucho menos con Niurka, quien es consciente ha hablado pestes de ella: “Cada quien tiene su trayectoria, sé que me ha atacado horrible, pero no me interesa”.

Así como dejó claro que los ataques que la vedette le ha lanzado sobre su aspecto físico no le interesan ya que tiene cerebro de sobra.

“Sé que ha dicho que soy horrenda y todo lo demás pero la verdad no me interesa ser horrenda con que tenga neuronas todo está perfecto”, espetó y finalmente aseguró que sus rivales son los de peso completo y no cualquiera.

Laura Bozzo (@laurabozzo_of / Instagram)

Alicia Machado, ganadora de la primera temporada de “La casa de los famosos”

Mientras se revela el resto de las personalidades que participarán en la segunda temporada de “La casa de los famosos”, recordemos que Alicia Machado ganó la primera entrega.

Tras finalizar el show, Alicia Machado reveló qué hizo con el dinero que ganó. Resulta que la ex Miss Universo cumplió su palabra.

Alicia Machado compró una casa para su mamá y con lo que sobró, se compró unos zapatos. Cabe mencionar que la actriz se llevó nada menos que 200 mil dólares (poco más de 4 millones de pesos).