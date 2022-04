Laura Bozzo asegura que pelea de Alfredo Adame y abogado de Carlos Trejo le “dio pena”

La conductora peruana Laura Bozzo, reaccionó a la reciente polémica que protagonizó Alfredo Adame, al enfrentarse en una pelea contra el abogado de Carlos Trejo.

Recordemos que Laura Bozzo es una de las tantas figuras de la industria del entretenimiento con quien Alfredo Adame mantiene una enemistad.

Fue en una entrevista para el programa ‘De primera mano’, donde la presentadora aseguró “jamás guardar un rencor”.

“Tú me puedes acuchillar por la espalda y después me da pena”, señaló Laura Bozzo, quien posteriormente se refirió específicamente a la más reciente pelea de Alfredo Adame.

Meme de Alfredo Adame y Laura Bozzo (Especial)

Explicó que, a pesar de todo lo que Alfredo Adame ha dicho sobre ella, siente lástima por todo lo que ha ocurrido con él.

“Acabo de ver lo de Adame y me dio pena. Me ha deseado hasta la muerte, me ha amenazado de muerte y todo, pero me dio pena”, comentó Laura Bozzo.

Asimismo, la peruana declaró lamentar que lo haya perdido todo, de cierto modo, incluso a su familia, a pesar de haber tenido mucho éxito antes de ello.

“Un actor que llegó a donde llegó, estar en ese nivel con su familia y todo lo demás”, expresó Laura Bozzo.

Alfredo Adame (YouTube/Tequila doble)

Finalmente, la famosa externó que solo tiene buenos deseos para Alfredo Adame y el resto de sus detractores.

“Nunca le deseo mal a nadie, yo siempre trato de desear lo mejor porque es lo que Dios me da de regreso, esa es mi política”, dijo Laura Bozzo para concluir.

¿Por qué Alfredo Adame pateó abogado de Carlos Trejo, pelea por la que Laura Bozzo se pronunció?

Laura Bozzo habló este miércoles sobre la más reciente pelea de Alfredo Adame con el abogado de Carlos Trejo, pero ¿por qué ocurrió el altercado? Te contamos.

El incidente ocurrió porque el abogado de Carlos Trejo comenzó a reclamarle a Alfredo Adame el no haber asistido a la pelea que pactó con el ‘cazafantasmas’.

Por su parte, el ex conductor de ‘Hoy’ convocó a una conferencia de prensa para hablar con los medios de comunicación sobre sus planes, sin embargo, el defensor de Carlos Trejo llegó al lugar sin invitación.

Eres un cerdo, eres un cerdo, eso es lo que eres, un mentiroso”, expuso Alfredo Adame antes de irse a los golpes contra él.

El actor se lanzó con todo e intentó golpearlo pero los presentes lo detuvieron, por lo que comenzó a lanzar patadas hacia él.

Aunque logró recibir algunas patadas por parte de Alfredo Adame, el actor finalmente terminó en el suelo.