Ahora que nadie la persigue, pues pagó 2 millones 600 mil pesos para no ser detenida, Laura Bozzo acusa que la querían encarcelar solo por ser “figura pública”.

Desde Acapulco, Laura Bozzo concedió una entrevista al programa “El Gordo y La Flaca” donde aseguró haber vivido una “pesadilla de terror” que le dejó un gran aprendizaje.

Laura Bozzo explica que fue sometida a una investigación por parte de autoridades mexicanas debido a que el 2012 se cometió un error en una auditoría que le realizaron, resulta que su contador no envió su dirección fiscal.

“Yo no sabía que las leyes mexicanas… Yo siempre mando mi dinero a Estados Unidos donde tengo mi banco y están mis dos hijas americanas”, dijo sorprendida.

Para posteriormente explicar que desconocía que se paga cada vez que realiza una transferencia de México a Estados Unidos y viceversa, es decir, se pagan impuestos.

Laura Bozzo (Guillermo Perea / Guillermo Perea / CUARTOSCURO)

¿Cómo se enteró Laura Bozzo que era perseguida por el Fisco?

Laura Bozzo se enteró que estaba siendo perseguida por el Fisco gracias al proceso legal que enfrentaba.

Por lo que asegura que nunca se escondió ni dejó de dar la cara como informaron diversos medios de comunicación ya que se presentó a una audiencia donde demostró que no había evadido impuestos a propósito.

Sin embargo, según Laura Bozzo, para los medios fue más fácil informar que para salir de sus deudas la conductora vendió su casa la cual estaba embargada aún cuando no era verdad.

“Era mejor atacar a Laura, ahí estaba el papelito de que la casa se vendió, está en el registro público”, reprocha.

Y asegura no tener problemas con el nuevo propietario ya que no le vendió la casa con engaños. “Ningún notario te vende una casa hipotecada”, señala.

Chofer de Laura Bozzo desconoce el paradero de la conductora (@laurabozzo_of / Instagram )

Pero, ¿si Laura Bozzo no se estaba escondiendo del Fisco, por qué no aparecía públicamente?

Aunque Laura Bozzo asegura que no se estaba escondiendo del Fisco, no queda claro por qué la Interpol no pudo dar con su paradero.

“Yo lo dije varias veces en este programa… Si quieren encontrar a Laura Bozzo, yo creo que el gobierno mexicano sabe dónde está”, argumenta y explica porque fue tan tardado aclarar su situación.

“La primera fianza que se me da es de 15 000 mil dólares, el problema es que no me estaban dando la suspensión definitiva ¿Qué quiere decir eso? Que yo pago y me metían presa”, señala la conductora.

Y recuerda que ella tiene problemas de salud: “yo tengo problemas de hipertensión, de cáncer que he tenido. Yo ir a una cárcel era sentenciarme a muerte”.

Además de que dice haber seguido el consejo de sus abogados:

“En otras ocasiones yo habría dicho: ‘me voy a la cárcel’, pero no ameritaba ir a prisión preventiva, lo exageraron. A mí no me gustó escuchar al fiscal diciendo: ‘como es figura pública hay que meterla presa’” Laura Bozzo

Persecución le provocó ataques de pánico a Laura Bozzo

Finalmente, Laura Bozzo asegura que la persecución le provocó ataques de pánico y depresión.

“Hay momentos en que no podía sentir un carro cerca de donde yo estaba, me daban ataques de pánico”, dijo previo a revelar que contará su proceso en su próxima bioserie.