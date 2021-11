La conductora Laura Bozzo detalló sobre estar prófuga de la ley: “Estaba protegiendo mi vida”, aseguró.

Esta semana, Laura Bozzo reapareció en redes sociales, tras semanas de ausencia por evasión fiscal, asimismo, otorgó una entrevista al programa ‘De primera mano’, en la que habló sobre lo que vivió mientras huía de las autoridades.

Como preámbulo, Laura Bozzo reveló algunos problemas de salud por los que ha atravesado, supuesta razón por la que evitó ir a la cárcel.

“Ha sido terrible, ha sido muy doloroso. Yo nunca he compartido con mi público que sufro de una depresión clínica diagnosticada, desde muy chiquita tengo que estar luchando contra eso, creo que es la peor de todas las enfermedades”, declaró.

“A parte, el problema que tuve de cáncer, yo sigo tratamiento, entonces para mí entrar a un penal era una sentencia de muerte anticipada, por eso es que yo no me presenté; yo nunca quise huir ni evadir impuestos ni nada”. Laura Bozzo

Laura Bozzo (Guillermo Perea / Guillermo Perea / CUARTOSCURO)

Laura Bozzo aseguró que su intención no fue evadir impuestos, “Por eso es que yo puse mi nombre y no una compañía, para pagar impuestos”, dijo.

“Ha sido muy doloroso para mí, pero de los golpes se aprende mucho más”. Laura Bozzo

Tras cuestionarla sobre la presunta propiedad que vendió ilícitamente, Laura Bozzo dijo: “Todo eso se va a probar, porque yo la ofrecí, me la rechazaron, a parte de eso, yo antes de hacer cualquier cosa, fui a Registro Público, saqué los papeles, nunca me informaron de ser depositaria”.

Sobre su situación legal, explicó, “Lo que estamos haciendo es, hemos pagado lo que nos han pedido, y llegar a un acuerdo con las autoridades, y se acabó”.

“De todas las pruebas habla mi abogado, Gómez Leyva las va a mostrar y va a explicar todo el tema”. Laura Bozzo

Laura Bozzo no está escondida, dicen que "desayunó en Cuernavaca" (Agencia México)

Laura Bozzo negó haber salido del país, prófuga de la justicia, “Yo te digo con toda sinceridad, yo nunca saqué un pie de México y de mi situación económica, yo nunca he sido ninguna ladrona ni nada por el estilo, yo vivo de la herencia de mis padres en este momento porque todo lo que gané, absolutamente todo lo perdí”.

“En Estados Unidos me robaron, me quitaron casa, un tipo que era mi hermano me estafó, porque soy perfecta para que me estafen. Ideal para las estafas es Laura Bozzo porque yo solo pienso en mi programa. Yo hago rating, pero fuera de eso soy un desastre y ahora quiero agradecer a mi público que siempre ha estado conmigo; si no fuera por mi gente, no sé dónde estaría”. Laura Bozzo

¿Laura Bozzo regresará pronto a la televisión?

Laura Bozzo ya ha confirmado que planea regresar pronto a la televisión, sin embargo, tras preguntarle si ya tiene propuestas en puerta, reveló: “Han habido cosas que se me han presentado; la posibilidad de hacer la bioserie de mi vida, que es una pesadilla de terror porque he estado desde lo más alto hasta lo más bajo”.

“Sí tengo algunas cosas por hacer y quiero retomar lo que era ‘Laura en América’, el programa original, pero actualizado en las redes sociales, con ayuda porque al final la ayuda es lo único que me queda”, agregó.

Laura Bozzo también habló sobre lo duro que fue el tiempo que huyó de la ley; lo calificó como lo peor que ha vivido, incluso más complicado que el arresto domiciliar por el que atravesó en Perú.

“Pasé mi cumpleaños escondida. Ha sido la peor etapa de mi vida, definitivamente de toda”. Laura Bozzo

Laura Bozzo asegura que no estaba escondida, protegía su vida

Laura Bozzo declaró que su intención no era huir de la justicia, sin embargo, por los problemas de salud por los que atraviesa, temía entrar a un penal.

“Más que huyendo de la justicia, estaba protegiendo mi vida, ya fui al juzgado, por eso me han dado la libertad”, expuso.

“Imagínate en un penal, yo tengo que comer comida específica y todo lo demás por mi problema del estómago que se me abrió; estuve con los intestinos prácticamente afuera ¿Cómo voy a entrar a un penal?”, dijo Laura Bozzo.

“No quiero juicio, no quiero nada, yo quiero llegar a un acuerdo legal”. Laura Bozzo

La conductora reveló que Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Gustavo Adolfo Infante, el actor Carlos Bonavides, así como su expareja Christian Suárez, fueron de los pocos que le ofrecieron su apoyo.

“Con Christian Suárez quise limar todo tipo de asperezas y de problemas, yo estoy feliz que esté feliz él con su esposa, con Adriana”. Laura Bozzo

Aseguró también que, aunque Lizbeth Rodríguez es como su hija, ella no la escondió, tal como se afirmaba y explicó que eso podrá verse en su bioserie.

Laura Bozzo (@laurabozzo_of / Instagram )

Por otro lado, confesó que sí vendió algunas de pertenencias, tal como se rumoraba, “Yo no tengo apego a nada material, si es cierto que he vendido muchas cosas, a mi no me interesa, yo vuelvo a empezar desde cero”.

Finalmente expuso que, después de lo que vivió, le gustaría aportar con alguna campaña sobre la importancia de los impuestos.

“Espero poder hacer una campaña para que la gente entienda que ese dinero es para ayuda social, yo no tengo nada en contra de eso”, dijo Laura Bozzo para concluir.