El pasado 2 de junio Larry Ramos compareció de manera virtual frente la Corte Federal de Miami. La pareja de Ninel Conde se declaró no culpable de las acusaciones por fraude contra 235 personas por al menos 20 millones de dólares.

Tras su audiencia virtual, Larry Ramos ya tendría su fecha de juicio en donde se determinará su situación legal y se conocerá si irá a la cárcel.

Luego de declararse no culpable de las acusaciones por fraude, Larry Ramos tendrá que esperar a su juicio. De acuerdo con algunos medios en caso de ser culpable se podría enfrentar hasta 120 años en la cárcel.

El programa ‘Suelta la Sopa’ reveló que Larry Ramos negó cualquier defraudación, a pesar de que el FBI demostró que la pareja de Ninel Conde no invirtió ni un peso del dinero que le habrían dado sus supuestas víctimas.

Al declararse como no culpable, Larry Ramos tendrá que enfrentarse a un juicio en donde se tendrá que enfrentar a los demandantes y ambas partes tendrán que presentar las pruebas.

De acuerdo con el programa ‘Chisme No Like’, Ninel Conde y Alejandra Guzmán podría ser llamadas a declarar.

En entrevista con TVyNovelas, Guillermo Carvajal, ex representante de Alejandra Guzmán y uno de los denunciantes, destacó que Larry Ramos podrá declararse inocente, pero deberá demostrarlo.

“Él podrá decir lo que guste y se siente no culpable, pero la fiscalía no va a presentar cargos federales a una persona si no están convencidos de que sea culpable; a la fiscalía no le gusta perder, y cuando ellos presentan cargos, es porque ya vieron que esto se va a ganar”

Guillermo Carvajal