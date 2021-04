El exesposo de Ninel Conde, Juan Zepeda asegura que la cantante nunca ha terminado bien sus relaciones amorosas.

Tras el escándalo por la detención de Larry Ramos en Estados Unidos por presunto fraude, Juan Zepeda se pronunció en contra de Ninel Conde.

El exmarido de la cantante aseguró que todas las exparejas de las famosa han sido sus víctimas pues ninguna de sus relaciones ha terminado bien.

Juan Zepeda: “Ella tenía conocimiento de todo y mientras tuvo beneficio económico se mantuvo a un lado”

El programa ‘Chisme No Like’ entrevistó a Juan Zepeda sobre la nueva polémica que envuelve a Ninel Conde.

De acuerdo con el empresario Larry Ramos es una víctima más de la actriz y destacó que ella fue su cómplice.

“Ha habido una serie de situaciones desafortunadas de parte de todos los que hemos estado involucrados, pero al final el resultado ha sido nefasto para todos” Juan Zepeda

El hombre confesó que luego de lo que pasó, se arrepiente de haberse casado con la cantante ya que siempre afecta a sus parejas.

“El origen de todas estas situaciones ha sido la señora Conde. No es ninguna niña chiquita, es una señora de casi 50 años y sabe perfectamente lo que firma, lo que hace contra uno y otro. Sus intenciones siempre son las mismas con todos los actores de la película, estamos hablando desde Ari Telch hasta esta nueva víctima que es el señor Ramos. El resultado es el mismo” Juan Zepeda

Más allá de la investigación en contra de Larry Ramos, Juan Zepeda asegura que es otra víctima de Ninel Conde.

“Es que yo haría a un lado el tema de qué hizo este personaje, no soy juez, no conozco a fondo su tema, pero al final de cuentas todos hemos caído en las redes del modus operandi que tiene la señora Conde que al final de cuentas acaba quitándole dinero a todo mundo y acabando mal. ¿Qué relación ha terminado bien? Todas han acabado en temas legales y ministerios públicos” Juan Zepeda

El empresario puntualizó que no tiene ningún problema con las exparejas de la cantante y destacó que si terminó en la cárcel fue por culpa de la famosa.

“Yo no terminé en ningún lado por culpa del señor Medina, porque quien firmó, dio seguimiento, volvió a ir a los juzgados y ratificó y causó el daño tremendo a mi familia y a mi persona, fue la señora Ninel Conde no este otro personaje, Giovanni” Juan Zepeda

Por último Juan Zepeda destacó que Ninel Conde es cómplice de Larry Ramos ya que ella se encontraba enterada de todos sus fraudes.

“Yo veo que es un circo de risa, ella tenía conocimiento de todo y mientras tuvo beneficio económico se mantuvo a un lado, ahora que ya no lo va a tener, se mantiene al margen. Quiere los beneficios, pero no las consecuencias. Ella al no ser esposa, es cómplice, pero al no ser esposa se le complica mucho la situación a la señora” Juan Zepeda

Incluso puntualizó que por ese problema podía perder la custodia de su hijo y destacó que nunca han sido su prioridad.