Larry Ramos está siendo señalado por un fraude millonario, lo que lo podría llevar a pasar hasta 20 años en la prisión de Miami.

Larry Ramos, la actual pareja de Ninel Conde, se encuentra en el ojo del huracán.

Esto debido a que está enfrentando un problema legal que lo podría llevar a estar hasta 20 años en la prisión de Miami.

Todo gracias a que el FBI arrestó a Ramos, luego de tener varias denuncias en su contra por un presunto fraude de 22 millones de dólares.

Mientras tanto, la pareja de Ninel Conde, se encuentra cumpliendo un arresto domiciliario.

Alexander Fox, el abogado de Larry Ramos, dio a conocer en una entrevista para el programa "Sale el Sol", el tiempo que podría pasar Ramos en prisión.

“Al final de la jornada, yo creo que él va a cumplir entre 10 y 20 años preso aquí en los Estados Unidos.” Alexander Fox.

¿Ninel Conde puede tener problemas legales también?

De acuerdo con el abogado, es una posibilidad muy remota que Ninel Conde llegue a tener problemas legales por las acusaciones que enfrenta su pareja actualmente.

“Yo lo dudo, yo sé que él se casó con la señora Conde hace como un año, y los actos que él cometió, la mayoría de ellos, sucedieron antes de que se casara con ella, quizás si él hizo unos movimientos de dinero que él robó, a las cuentas de ella, quizás, pero yo lo dudo.” Alexander Fox.

¿Qué dice Ninel Conde al respecto?

Por su parte, la artista ha señalado que en una entrevista que su matrimonio con Larry Ramos no es legal.

Por esta razón, Conde aseguró que no pueden divorciarse. Además no perdió la oportunidad para hacer referencia al amor que siente por Ramos.

Tal parece que Ninel Conde apoya por completo a su pareja, a pesar de que él está siendo señalado de un fraude millonario.