En entrevista para el programa ‘El Gordo y la Flaca’, la actriz Ninel Conde reveló que no se divorciará de Larry Ramos porque no está casada con él

Luego de la detención del empresario Larry Ramos, la actriz Ninel Conde se ha encontrado en el ojo público; incluso ,se llegó a mencionar que la también cantante había sido detenida en Miami junto con su pareja.

Pero recientemente, Ninel Conde publicó un comunicado oficial donde se deslinda de la situación legal de Larry Ramos. En el documento, la actriz comentó que su relación con el empresario “era meramente sentimental, pero que jamás tuvieron un acuerdo para hacer negocios juntos o para tener algún tipo de asociación económica”.

Ninel Conde también aclaró que era mentira que recibió grandes cantidades de dinero por parte de Larry Ramos

Ahora, en entrevista para ‘El Gordo y la Flaca’, Ninel Conde reveló que no está casada legalmente:

"No tengo que divorciarme, yo no estoy legalmente casada... Fue un ritual espiritual" Ninel Conde

Ninel Conde también aclaró que era mentira que Larry Ramos hubiera depositado grandes cantidades de dinero en sus cuentas bancarias. También mencionó que siempre ha tenido sus propios recursos y Larry sólo le brindó uno que otro apoyo económico.

“No es cierto, yo gracias a Dios siempre he sido una mujer de trabajo y siempre he tenido mis recursos... Así que me han depositado unas cantidades estratosféricas, jamás, no es cierto" Ninel Conde

Ninel Conde también aseguró que ignoraba por completo los negocios de Larry Ramos

Ninel Conde también insistió que no tiene mucho que decir sobre las acusaciones que enfrenta su todavía pareja, puesto que ignoraba por completo los negocios que él hacía. Además, aseguró que Larry no tuvo una relación con ella para que el empresario tuviera más atención en el ojo público.

El pasado 16 de abril, Larry Ramos fue aprehendido por el FBI en el aeropuerto de Miami, después de que Ninel Conde y el empresario asistieron a los ‘Latin American Music Awards’.

Pocas horas después de que la Ninel Conde publicara el comunicado donde se deslinda de la situación legal de su pareja, se reportó en algunos medios que Ramos fue visto en las calles de Miami, Florida, poco después de que fue dejado en libertad con cargos a la espera de juicio.