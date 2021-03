Ninel Conde ya no cree en la “inocencia” de Larry Ramos

Tras escuchar testimonios y audios e incluso ver pruebas que confirmarían los fraudes que cometió Larry Ramos, Ninel Conde ya no cree que sea inocente.

Tal parece que Ninel Conde por fin abrió los ojos respecto a la situación legal de su esposo Larry Ramos, quien está siendo acusado por al menos 20 personas de fraude, y es que aseguran que la actriz y cantante ha comenzado a investigarlo pues no quiere caer en su trampa y mucho menos seguir siendo la burla.

De acuerdo con la revista TV Notas, Ninel Conde ya no cree en su marido; sin embargo, no aceptará que cometió un error al unir su vida con Larry Ramos. Ahora lo está investigando por su cuenta, no quiere equivocarse, por lo que ha estando intentado ponerse en contacto con algunas personas que fueron defraudadas por éste.

Incluso, habría recurrido a Univisión para tener un acercamiento con Alejandra Guzmán pero la rockera la rechazó. La madre de Frida Sofía habría dado por hecho que Ninel solo buscaba informarse bien del chisme e incluso contempló que tal vez le pediría que retirara la demanda en su contra porque ella pagaría su deuda, por lo que prefirió evitarla para no hacer más grande el problema.

Ante la negativa, Conde viajó a Miami junto a su maquillista y sin Larry Ramos debido a que éste no puede pisar Estados Unidos ya que tiene una demanda en su contra y podría ir a prisión. Aprovechó para reunirse con otras de sus víctimas y tras escuchar testimonios e incluso audios así como ver pruebas en contra de su marido, concluyó que él no es tan inocente como se presume. Dejó de creer que Giovanni Medina lo está saboteando por su odio hacia ella.

Ninel Conde se presume feliz junto a su esposo Larry Ramos

Pese a que Ninel Conde en varias ocasiones ha publicado mensajes con los que deja claro que no le importan las críticas y mucho menos “el que dirán” alrededor de su marido Larry Ramos, la verdad sería otra.

Las acusaciones en contra de Larry Ramos estarían complicando el matrimonio, las peleas cada vez serían más fuertes y la tensión sería más constante pese a que Ninel se empeña en presumir en redes sociales sus momentos felices junto “al hombre de su vida”.