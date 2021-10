Gomita se queda encerrada y por supuesto grabó el momento para compartirlo con sus seguidores los cuales han aumentado en los últimos días desde que la animadora denunció a su padre.

A través de sus historias de Instagram, Araceli Ordaz mejor conocida como Gomita, publicó el video del momento en que se quedó encerrada en casa de una de sus amigas.

El momento ocurrió luego de que Gomita grabará unos TikToks en los que intenta bailar sexy mientras está en pijama, el fin es mostrar que está más flaca gracias a la operación que le realizaron.

Gomita bailaba en TikTok antes de quedarse encerrada (@gomitaoficial123 / Instagram)

Posteriormente, y como buen amante de los productos estéticos, pero sobre todo para bajar de peso, promociona un producto para reafirmar el estómago, y entonces llega el incomodo momento.

Gomita intenta abrir la cerradura de la casa de una de sus amigas, pero no puede:

“Creo que estoy encerrada. Montse si estás viendo esto venme a abrir porque no abre tu puerta güey”, dice entre carcajadas y sigue intentando salir pero no lo consigue.

. @GOMITA_OFICIAL se queda encerrada en casa de una de sus amigas pic.twitter.com/kCOeLJLIdm — EnelShow.com (@enelshow) October 15, 2021

Lapizito habla de la agresión de Gomita

Por otra parte, Lapizito al fin habla de la agresión de Gomita, su hermana, a quien dice amar pese sobre todas las cosas.

Alfredo Ordaz, nombre real de Lapizito, comenzó asegurando que en todas las familias hay problemas por lo que la suya no es la excepción por lo que lamenta que sus conflictos salgan a la luz por ser figuras públicas.

Por lo que lamenta que gente lo esté atacando por no hablar del tema así como opinar acerca de la denuncia hecha por su hermana, agresión de la que no fue testigo.

“Yo no sé realmente lo qué pasó ese día”, dijo pues asegura no estaba en casa y llegó cuando ya no había nadie.

Así como se burla de los chismes que están saliendo por lo que desmiente que su cuñada sea la tercera en discordia en el matrimonio de sus padres.

Y finalmente, pide respeto hacia su hermano Lapizin, quien tiene 15 años de edad y a quien están enviando miles de mensajes para presionarlo a hablar de su familia.