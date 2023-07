Lalo España no ve La Casa de los Famosos México por esta increíble razón y se cuestiona el tipo del contenido que prefiere ver el público.

La Casa de los Famosos México se ha convertido en el programa más visto y comentado de la televisión mexicana, sin embargo algunas personas han señalado que no son fan de este tipo de formatos.

Tal fue el caso de Lalo España -de 51 años de edad- quien confesó que no ha visto “ni cinco minutos” de La Casa de los Famosos México.

Pero ¿será que Lalo España estaría dispuesto a participar en un reality al estilo de La Casa de los Famosos México por la exposición que genera?

Desde su estreno, La Casa de los Famosos México se ha convertido en el programa más popular de la televisión mexicana.

No solo han tenido éxito sus transmisiones, sino que a través de las redes sociales se ha creado gran polémica sobre lo que sucede dentro de La Casa de los Famosos México.

Incluso son varios los famosos que han confesado que son fan de La Casa de los Famosos México e incluso no han tardado en mostrar su apoyo a los participantes.

De acuerdo con Lalo España este tipo de programas solo le ocasiona “pena ajena” por todo lo que se dice sobre sus participantes.

En entrevista para el programa ‘La Caminera’ de EXA, Lalo España fue cuestionado sobre el éxito de La Casa de los Famosos México y todo lo que se ha generado alrededor del reality.

Sin ningún problema, Lalo España confesó que este tipo de emisiones no son de su agrado por lo que no ha visto nada de La Casa de los Famosos México.

Sin querer mencionar ningún detalle, Lalo España confesó que era “de pena ajena”. Por lo que Fer Gay señaló que se refería a que al parecer un participante dejó embarrado algo que no era jabón.

“Eso ¿a quién le importa?”, puntualizó Lalo España.

Con el éxito de La Casa de los Famosos México, Lalo España se mostró preocupado sobre hacia dónde va la sociedad al preferir esta clase de contenido.

Lalo España puntualizó que es increíble que mejor se haga viral contenido “basura” que videos que pueden ayudar a las personas.

Al ser cuestionado sobre si participaría en La Casa de los Famosos México, Lalo España dejó en claro que de ninguna manera estaría dispuesto ha hacer este tipo de reality.

Lalo España señaló que a él no le gusta el tipo de exposición que se genera con este tipo de reality.

“Ni de chiste. Yo respeto mucho la línea de lo que quiera hacer cada quien, pero no se me da. Me han ofrecido varias cosas así que no me late la exposición pública”

Lalo España