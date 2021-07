Lady Tacos de Canasta: Deja restaurante en la Narvarte; acusa maltrato

Lady Tacos de Canasta reveló que deja el restaurante de la colonia Narvarte, Ciudad de México, pues desafortunadamente la alianza no funcionó.

Con esto, Lady Tacos de Canasta se quedará sólo con un local, el ubicado en Santa Veracruz 9, Centro Histórico, ya que en la Narvarte le fue imposible trabajar como quisiera .

“No he podido atender a los clientes como quisiera debido a que no me han dejado actuar”

Lady Tacos de Canasta.