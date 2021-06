Llaman a declarar a policías que agredieron a ‘Lady Tacos de Canasta’

México.- Los policías que en un intento por quitarle la bicicleta a Marven, conocida como “Lady tacos de canasta”, la atacaron por vender en la vía pública, fueron llamados a declarar a Asuntos Internos, informó en un comunicado la Secretaría de Seguridad Ciudada (SSC) de la CDMX.

A través de una transmisión en vivo que hizo en Facebook, “Lady Tacos de Canasta” exhibió cuando policías le quitaron su bicicleta para decomisarla por vender en la calle.

El hecho sucedió el 20 de agosto entre avenida 5 de Mayo y Monte de Piedad, alrededor de las 2 y 2:30 de la tarde, publicó el diario Reforma.

La vendedora explicó en entrevista con Telediario que los elementos de seguridad intentaron detenerla para encerrarla en una delegación y pagar una multa por vender en la vía pública.

Dijo que ella misma tiró alrededor de 200 tacos de canasta a la calle para que la dejaran en paz.

“Llegaron (los policías) y dijeron que no podía andar vendiendo y que me retirara. El problema es que como estas personas, yo sé que tienen un cargo, que son policías, pero no pueden entender la situación (económica) que estamos pasando”

“Lady Tacos de Canasta”