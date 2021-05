Luego de pasar por burlas y humillaciones, 'Lady Tacos de Canasta' ya tiene su propio restaurante

'Lady Tacos de Canasta' abrió su primer restaurante en la Ciudad de México (CDMX), luego de haber sido humillada por policías que le arrebataron su mercancía.

Las fotos de Usharu , como nombró 'Lady Tacos de Canasta' a su restaurante, se hicieron virales a través de Facebook por la historia de superación de su protagonista.

Y es que la sucursal ha triunfado incluso en medio de la actual pandemia de Covid-19 y cada vez hay más interesados preguntándose dónde está: Uxmal 161, Narvarte Poniente .

Allí, 'Lady Tacos de Canasta' ofrece el típico y delicioso platillo que llevaba cargando por las calles del Centro Histórico, pero también comida oaxaqueña.

En Usharu, que significa chapulín en zapoteco , puedes encontrar pan de yema, tlayudas, combinaciones con chapulines, y una gran variedad de alimentos.

Restaurante 'Lady Tacos de Canasta' Facebook

Arrebatan mercancía a 'Lady Tacos de Canasta'

A través de un video en Facebook, 'Lady Tacos de Canasta' exhibió el momento en que policías de la CDMX le quitaron su mercancía y bicicleta, mientras laboraba en el Zócalo capitalino.

El hecho se produjo el pasado 20 de agosto del 2020, cuando varios agentes le decomisaron su canasta y ella prefirió tirar los tacos al piso para que no se pudieran llevar nada.

"Nos tratan peor que delincuentes, como si fuéramos viles rateros. ¡No estoy robando, estoy tratando de vivir. ¡Ya estoy cansada! 'Lady Tacos de Canasta'

Luego del altercado, la vendedora muxe confesó que el Gobierno de la CDMX le ofreció una disculpa y le otorgó un lugar fijo para vender sus famosos tacos.

Así fue como el pasado viernes 18 de diciembre abrió su propio restaurante en la colonia Narvarte, donde incluso es posible pedir comida a domicilio.

'Lady Tacos de Canasta' triunfa pese a trágico episodio en el Centro Histórico

Recientemente han circulado distintas fotos del restaurante de 'Lady Tacos de Canasta', por parte de usuarios que se dicen orgullosos de su esfuerzo.

"Nada es fácil, nuca será fácil, siempre será cuestión de trasformar de insistir de persistir" 'Lady Tacos de Canasta'

En respuesta, Marven, como es su verdadero nombre, agradeció las muestras de apoyo a través de una conmovedora publicación en Facebook.

En ella, contó que cuando vendía en el Zócalo tenía que terminar por lo menos dos canastas para pagar el piso y pedalear desde Coyoacán hasta el Centro.

"Debemos soñar y creer que es posible, que se sufre y duele, pero también se goza. Y se goza mucho más siempre" 'Lady Tacos de Canasta'.

Asimismo, dijo que cuando se sentía triste se refugiaba en la entrada del atrio de la iglesia de San Francisco y le pedía que la mantuviera escondida para que la policía no la viera.