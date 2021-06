Desde hace algunos años, conocimos a Lady Tacos de Canasta al tener un enfrentamiento con la policía cuando intentaron quitarle su bicicleta donde vendía sus tacos en el Zócalo de la CDMX y fue discriminada. El video se viralizó rápidamente y se volvió famosa en redes sociales e incluso, estuvo de invitada en varios programas de televisión.

Ahora, Lady Tacos de Canasta vuelve a ser tendencia debido a que en el reciente episodio de 'MasterChef México', emitido el 15 de enero, uno de los retos consistió en preparar tacos de canasta, por lo que televidentes y usuarios en redes sociales se cuestionaron porque no habían invitado a Marven , mejor conocida como Lady Tacos de Canasta, y su característico grito: “taacos, taaacos de canasta, los tacos”.

Al saber que se había vuelto tendencia, fue la propia Lady Tacos de Canasta quien dio a conocer que sí la invitaron a 'MasterChef México' pero ella decidió no participar porque fue discriminada.

En su cuenta de Twitter, Lady Tacos de Canasta publicó la invitación que le había enviado TV Azteca para participar en el programa de cocina. La imagen va acompañada del mensaje: “Porque siempre no aparecimos en el reto #TacosDeCanasta en @MasterChefMx #Chisme”.

En la invitación se refieren a Lady Tacos de Canasta como "Señor Marven" , a pesar de que ella ha reiterado que se refirieran a su persona como ella, en respeto a su identidad. En el resto de la invitación se refieren a ella como si fuera él.

Cabe recordar que en el video que se viralizó hace algunos años se puede escuchar cómo Lady Tacos de Canasta le grita a los policías: “¡No soy un señor!” cuando la discriminan por su identidad y al momento de quitarle su canasta de tacos.

Luego de hacer pública la invitación que recibió de Master Chef México, Lady Tacos de Canasta aclaró que no le avergüenza llamarse Francisco Marven y tener una identidad femenina, al contrario.

Lady Tacos de Canasta indica este 19 de enero que se siente bendecida con la vida por tener una dualidad, es decir, por haber nacido como un hombre y tener una preferencia sexual distinta.

"Buenos días. Mi nombre es Francisco Marven como podrán ver nací varón pero tengo otra preferencia sexual. No me avergüenza sentirme fémina y tener un nombre masculino, al contrario, habla de mi realidad de la bendición tan grande que la vida me dio al tener esta dualidad"

Lady Tacos de Canasta