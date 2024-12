La víctima de Fofo Márquez relató cuál es la parte más fea de asistir a las audiencias, luego de que el influencer rechazará el procedimiento abreviado por intento de feminicidio.

A ocho meses del proceso legal, tal parece que el caso de Fofo Márquez -de 26 años de edad- está lejos de terminar.

Y ahora se enfrentaría a una sentencia de hasta 48 años, en caso de ser encontrado culpable.

Desde abril, Fofo Márquez se encuentra detenido en el Penal de Barrientos en Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

En medio de todas las especulaciones sobre el caso, la víctima de Fofo Márquez habló sobre cómo ha vivido todo el proceso legal.

Edith compartió detalles sobre cómo ha sido tener que encontrarse con Fofo Márquez en las audiencias y confiesa cómo va el caso.

La Fiscalía del Estado de México vinculó a proceso a Fofo Márquez por el delito de tentativa de feminicidio en agravio de una mujer.

Luego de que Fofo Márquez fue captado agrediendo brutalmente a una mujer en un estacionamiento en San Mateo, Naucalpan, Estado de México, tras un incidente de tránsito.

En medio del proceso legal en su contra, se dio a conocer que Fofo Márquez rechazó el procedimiento abreviado que le ofrecía pasar 11 años en prisión.

Tras la controversia que se generó, la víctima de Fofo Márquez concedió una entrevista a Ana María Alvarado donde reveló más detalles del caso.

Durante su conversación, Edith confesó que ha sido lo más difícil de sus audiencias con Fofo Márquez.

Y es que para Edith lo más complicado es tener que estar en el mismo lugar que Fofo Márquez, pues le cuesta mucho trabajo verlo.

“Ay, no, Ana María, créeme que, no sé lo deseo ni a mi peor enemigo, créeme que la parte más horrible de ir a la audiencia, es que tú sabes que lo van a poner atrás como de un acrílico”

Edith confesó que todavía no puede ver a Fofo Márquez luego de la tremenda golpiza que le dio.

“Entro y te juro que le digo a la fiscal, te doy mi palabra, en lo que acaba de pasar el jueves, le digo: ‘oye, quédate tú’, haz de cuenta que él queda así, de frente, y le dije: ‘oye, por favor, quédate tú y déjeme a mí hasta el final’. No puedo verlo todavía. No puedo Ana María, o sea, no puedo agarrar y, pues, ¿cómo te digo?, verlo”

Edith, víctima de Fofo Márquez