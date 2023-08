Ricardo Peralta ya vio el debut de César Doroteo -Teo, de 34 años- en La Isla 2023 y esto es lo que dijo de la participación de su mejor amigo en el famoso programa de TV Azteca.

Esta edición de La Isla 2023 se está llevando a cabo en Turquía. Que si bien es un destino paradisiaco, no lo será para los participantes que afrontarán todo tipo de retos físicos.

Además de que estarán completamente lejos de cualquier tipo de lujo, por lo que los participantes se las tendrán que arreglar como puedan con lo que les dé el programa.

Justo el tipo de cosas que Ricardo Peralta pudo notar de La Isla 2023, por lo que incluso hasta se dio una idea de cómo le puede ir a su amigo Teo durante la primera semana.

Pepe y Teo, influencers. (Tomada de video)

Ricardo Peralta reacciona y ríe con el debut de Teo en La Isla 2023 de TV Azteca

Fue a través de su página de Facebook que Ricardo Peralta realizó una transmisión en vivo para reaccionar al debut de Teo en La Isla 2023.

Una de las primeras reacciones de Ricardo Peralta fueron de risas. Esto ante las propias reacciones de Teo al ver que durante el programa dormiría en una cueva sin lujos.

Poco después hizo gala de conocer a su amigo mejor que nadie, pues con solo verlo supo exactamente cómo se sentía y cuál era su estado de ánimo.

“Está de malas; está cansado”, fue lo primero que dijo Ricardo Peralta al ver a Teo hablar en la pantalla de TV Azteca por primera vez.

César Doroteo de Pepe y Teo se quedó insatisfecho por no vivir con lujos en La Isla 2023 (Especial / Instagram @islareality)

“Se nos va a morir”, dice Ricardo Peralta al ver a Teo debutando en La Isla 2023 de TV Azteca

Otro de los aspectos que comentó Ricardo Peralta durante el en vivo, fue el hecho de las raciones de comida que les darán a los participantes de La Isla 2023.

Esto porque los habitantes de Playa Baja, equipo al que pertenece Teo, tendrán a su disposición diariamente una lata de vegetales y una lata de atún por persona para comer.

Al escuchar esto, Ricardo Peralta de inmediato mencionó que su amigo no come ni lo uno ni lo otro. “No come vegetales y no come atún. Se nos va a morir”, dijo preocupado por su amigo Teo.