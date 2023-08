La pelea entre Marysol Sosa y Anel Noreña dio mucho de qué hablar y esto pasó entre madre e hija por algo más que la herencia.

Desde el 2022 la familia de José José ha estado distanciada, pero siguen negando que tengan problemas, hasta ahora.

Hace algunas semanas, Marysol Sosa –de 41 años de edad- reveló que Anel Noreña no le permitía usar el nombre de José José.

Pero Anel Noreña, de 78 años de edad, dio su versión y hasta acusó al esposo de Marysol Sosa de casi agredirla físicamente.

En una entrevista con el programa ‘Hoy’, Anel Noreña explicó cómo ocurrió el distanciamiento entre ella y Marysol Sosa.

Anel Noreña asegura que su hija puede usar el nombre de José José, siempre y cuando reconozca que son familia.

La exmodelo manifestó que está molesta porque Marysol Sosa ha dicho que ella sólo es su familiar, lo cual no le parece justo.

“Es una tontería, pero así fue, por un comentario que no se los tengo que hacer, por un comentario que yo le hice al muchacho y no le pareció, entonces se me echaron los dos encima (...) el hombre me iba a dar un moquete, se me vino encima así, el otro diciéndome ‘a mi esposa no le vas a hablar así, porque…”

Anel Noreña