Tras meses distanciadas, Anel Noreña ahora parece ver en su hija Marysol Sosa a una enemiga, motivo por el cual le ha lanzado una amenaza sobre el uso del nombre de José José.

A mediados de 2022, Marysol Sosa confirmó que se encontraba distanciada de su hermano José Joel, debido a que ella se ha negado a recibirlo en su casa por no estar vacunado contra el Covid-19 y temer que eso ponga en riesgo a sus hijos.

La situación habría hecho que Anel Noreña tomara partido por su hijo, distanciándose ella de Marysol Sosa, quien en respuesta ha dicho que ahora su familia son su esposo y sus dos hijos, mientras que el resto de sus consanguíneos sólo son familiares.

Las palabras de Marysol Sosa parecen haber molestado a Anel Noreña, quien ha pasado de una actitud conciliadora, a una confrontativa con su hija menor.

En entrevista con reporteros, la preguntaron a Anel Noreña qué piensa de que Marysol Sosa ahora sólo la considere como su familiar.

La exmodelo reconoció que las palabras de su hija Marysol Sosa le duelen mucho y por eso la invitó a reflexionar sobre lo frágil que es la vida y sobre sus vínculos sanguíneos:

“Horrible, ¿qué voy a sentir?… siento horrible y sabes qué Marysol, hija esto va directo para ti mi vida: ‘Tengo 78 años, a lo mejor mañana ya no amanezco, lo único que te puedo decir mi reina, desde el fondo de mi corazón, yo respeto mucho tu programación de vida, pero también tuviste madre y padre, pero eran juntos, no saliste de debajo de una maceta, tuviste una familia que te amó’”

Luego, Anel Noreña cambió el tono, advirtiéndole a su hija que si la considera solo como un familiar, entonces tendrá que pagarle lo que corresponda si es que desea hacer negocio con el nombre de su papá, José José.

En ese sentido, es importante recordar que hasta donde se sabe, Anel Noreña es la única beneficiaria del testamento de José José, fallecido el 28 de septiembre de 2019.

Por ende, sólo Anel Noreña tendría el derecho de explotar el nombre de José José como marca comercial y de cobrar por que otros lo usen con fines comerciales.

“Número 1 es Navidad, número 2 ¿o somos o no somos familia?, porque tú no puedes estar cargando con una cosa de ese tamaño en contra de tu mamá, porque no se vale, porque no somos eternos, si tú vas a utilizar el nombre de tu papá para un negocio me tienes que pagar, y primero que nada yo te tengo que decir si lo puedes hacer, eso es aparte. Si lo vas a utilizar como tu papá en familia, claro que lo puedes hacer, pero en negocio, me pagas”

Anel Noreña