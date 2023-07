Marysol Sosa no puede usar ni el nombre de su papá José José, pues debe pagarle antes a Anel Noreña.

Desde hace un año, Marysol Sosa está distanciada de su mamá -Anel Noreña- y su hermano José Joel.

La familia Sosa Noreña se separó porque José Joel y Anel Noreña era antivacunas y Marysol Sosa se negaba a convivir con ellos, hasta que se vacunaran contra el Covid-19

Pero el distanciamiento familiar incluiría la prohibición del uso del nombre de José José a Marysol Sosa, y Anel Noreña ya se lo había advertido.

La heredera universal de José José es Anel Noreña, quien en 2022 lanzó una contundente amenaza a Marysol Sosa.

Anel Noreña -de 78 años de edad- mencionó que si su hija solo la consideraba una “familiar”, entonces le iba a cobrar por usar el nombre de José José.

Si Marysol Sosa quiere usar el nombre de su papá para un proyecto, este debe ser previamente autorizado por Anel Noreña y le debe pagar un porcentaje.

¿Pero la amenaza se cumplió? Marysol Sosa reveló en un encuentro con medios que es verdad que no puede usar el nombre de José José .

“Para eso debo pedir autorización. Hay una heredera, una albacea y a mí se me dijo (que debe pagar por el uso del nombre de su papa) yo dije no me parece, pero ok se respeta”

Marysol Sosa