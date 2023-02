¿Marysol Sosa recibió millones de pesos por regalías de José José? El exfuncionario de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) que la acusó, ya dijo que siempre no.

Marysol Sosa, hija de José José y Anel Noreña, se colocó en el centro de la polémica, luego que Mario Casillas, ex presidente de la ANDI, asegurara que le entregó 4 millones de pesos por regalías del cantante.

Ante ello, Marysol Sosa, de 41 años de edad, comenzó a ser blanco de señalamientos, pues la única que supuestamente está habilitada legalmente para reclamar los bienes de José José es su exesposa Anel Noreña.

Mario Casillas (Agencia México)

Mario Casillas sobre el supuesto cobro de regalías por parte de Marysol Sosa: “tuve una equivocación”

Fue por ello que el programa ‘Ventaneando’ buscó a Mario Casillas, de 84 años, para aclarar la situación. Vía telefónica, el actor dijo que había cometido un error y se disculpó con Marysol Sosa.

“No, fíjate que tuve una equivocación, yo estaba hablando de otra cosa, no sé qué fue lo que me pasó, pero me disculpo totalmente con Marysol” Mario Casillas, ex presidente de la ANDI

Previamente, Laura Nuñez, ex representante de José José, desmintió a Mario Casillas, destacando que cuando José José murió, él ya no era presidente de la ANDI, por lo que no pudo haber entregado la millonaria cantidad a Marysol Sosa.

Laura Nuñez confirmó que José José dejó estipulado que sus hijos Marysol y José Joel debían cobrar las regalías de sus canciones, pero al haber un testamento a favor de Anel Noreña, ese es el documento que la ANDI acata.

Marysol Sosa (Captura de pantalla)

Mario Casillas: “Se me cruzaron los cables y metí la pata”

En la entrevista para ‘Ventaneando’, Mario Casillas confirmó lo dicho por Laura Nuñez, señalando que los miembros de la ANDI firman una carta designataria para definir el destino de sus regalías.

Sin embargo, este documento queda sin efecto cuando se presenta a la ANDI un testamento notariado:

“Siempre un testamento notariado es preferente a cualquier carta designataria, eso es oficial, ya cuando un notario público lo hace, es lo que se respeta, si no hay testamento notarial, la ANDI da la cantidad de dinero de regalías a los socios que el socio haya dejado en su carta designataria” Mario Casillas, ex presidente de la ANDI

José Joel, José José y Marysol Sosa (Agencia México)

Ante ello, Mario Casillas volvió a aceptar su error y pidió clemencia a Marysol Sosa, quien lleva meses distanciada de su hermano y su mamá.

“La ANDI nunca ha dado un cheque de 4 millones de pesos a ninguna persona, ni yo le entregué a Marysol un cheque, para nada, si lo dije me equivoqué porque estaba hablando de otro asunto, de otra cosa y se me cruzaron los cables y metí la pata” Mario Casillas, ex presidente de la ANDI

Mario Casillas, ex presidente de la ANDI, pidió a ‘Ventaneando’ transmitir si disculpa hacia Marysol Sosa:

“Por lo tanto, le pido una disculpa, únicamente para que lo diga en su programa si me hace favor, para disculparme con Marysol y le digo a Marysol que me disculpe por si le causo algún problema” Mario Casillas, ex presidente de la ANDI

Los desacuerdos entre Marysol Sosa y su mamá son tales que Anel Noreña ha amenazado a la cantante con cobrarle si llega a hacer uno del nombre de José José, que ya es una marca registrada y la beneficiaria es su mamá.