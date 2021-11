‘La más draga 4′: Rudy Reyes regresa para reto de “la más rosa mexicano” (VIDEO)

En la más reciente transmisión de ‘La más draga 4′, Rudy Reyes regresó para el reto de ‘la más rosa mexicano’.

Como sabemos, en cada episodio de este reality show, las participantes deben concursar en una serie de retos, para irlas descalificando, hasta encontrar a ‘la más draga’.

Durante este 2 de noviembre, pusieron el reto de ‘la más rosa mexicano’, inspirado en el clásico tono de rosa, en el cual cada concursante tendría que poner a volar su creatividad.

‘La más draga 4′: Rudy Reyes regresa para reto de “la más rosa mexicano”

Para volver un poquito más interesante al reto de este capítulo 7 de la temporada 4 de ‘La más draga’, las participantes tuvieron que realizar un musical, el cual estuvo titulado: “La novela, el musical”.

Como el nombre lo indica, el musical será un homenaje a las telenovelas, por lo que cada integrante interpretará un personaje distinto de varias telenovelas.

Entre los papeles a los que dieron vida las drags, se encuentran: Teresa, Betty la fea y Mía Colucci.

Cabe señalar que cada uno de los personajes fueron asignados de acuerdo a la personalidad de cada integrante; para así darle más naturalidad y fluidez al show.

No obstante, no estuvieron solas; pues obtuvieron la ayuda de Rudy Reyes, ex concursante del reality durante la tercera temporada, a quien además se le reconoce por desempeñarse como bailarín.

Regina Blandón fue la jueza invitada de ‘La más draga’

Otro de los detalles que también sorprendieron a todos los espectadores es que Regina Blandón fue la jueza invitada de ‘La más draga’

Recordemos que Regina Blandón, la hija de Roberto Blandón, se volvió una de las actrices más populares debido a que desde niña mostró gran talento para la actuación.

Incluso, es reconocida por haber interpretado a Bibiana en la famosa comedia “La familia P. Luche”.

Es por esta razón que los usuarios celebraron que ella fuera la jueza invitada de la noche, pues cuanta con gran experiencia para ello.

Además de que siempre se ha caracterizado por admirar el arte del Drag Queen.

“Hasta que llevaron a alguien bien 🤘🏻🤍”.

“La más rosa mexicano😍💓”.

“Que les cuesta tener aliados de verdad ❤️🙌”.

Son solo algunos de los comentarios que se pueden ver en la publicación.