Galilea Montijo, jueza invitada en el más reciente capítulo de ‘La Más Draga 4′, fue muy criticada en redes sociales por su participación.

Y es que, aunque se esperaba que Galilea Montijo tuviera un buen recibimiento del público, sus menciones como jueza no fueron del gusto de la mayoría.

Comentarios desatinados, falta de empatía y “eliminar al concursante equivocado”, fueron solo algunas de las observaciones negativas para Galilea Montijo.

La cuarta temporada de ‘La Más Draga’, reality donde distintas drags compiten en retos de artísticos de todo tipo, tuvo a Galilea Montijo como jueza invitada.

Para este reciente capítulo, el programa tuvo como temáticas la Revolución Mexicana y los programas matutinos de televisión.

Desde el inicio, Galilea Montijo advirtió que entraría en su papel de jueza como “dulce, pero loba”.

Así, durante la pasarela para el tercer capítulo de ‘La Más Draga 4′, Galilea Montijo no titubeó al lanzar sus críticas -positivas y negativas- a los concursantes.

Si bien la famosa conductora resaltó las virtudes e increíbles atuendos de las Drag Queen, también se mostró seria al hablar de las dificultades y carencias.

Este último tipo de comentarios de la jueza Galilea Montijo, fue el menos aplaudido por el público de ‘La Más Draga 4′.

En redes sociales calificaron las críticas como “desatinadas” e “incorrectas”; especialmente, aquella que le brindó a la concursante ‘Lupita’ sobre su discapacidad .

“Me encanta que no te de vergüenza (…) Me gusta que no te avergüences y que estés parada en un escenario y haciendo lo que más te gusta.”

Galilea Montijo