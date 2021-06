La Mala Rodríguez asegura que un funcionario de México le envió un kilo de cocaína

La cantante María Rodríguez Garrido, mejor conocida como La Mala Rodríguez, está por publicar su libro titulado “Cómo ser mala”.

En él, La Mala Rodríguez cuenta todas las experiencias que ha vivido gracias a su trayectoria en el mundo de la música.

La Mala Rodríguez, quien actualmente tiene 42 años, comienza a narrar como fue su vida desde su niñez, y termina en la época actual.

La Mala Rodríguez también confiesa cómo fueron sus experiencias en temas de sexualidad, viajes y drogas.

En uno de sus relatos, la cantante española cuenta una situación en particular que vivió gracias a un alto funcionario de México.

De acuerdo con La Mala Rodríguez, ella se encontraba en una fiesta, donde conoció al funcionario.

Comenzaron a platicar, cuando el alto funcionario le dice a La Mala Rodríguez que “le puede enviar lo que ella deseé a su casa”.

Según la cantante, ella le pidió, a modo de broma, un kilo de cocaína.

Para su sorpresa, unos días más tarde, le llegó el pedido a su casa.

“Esas conversaciones que se tienen en una fiesta. Conozco a un alto funcionario de no sé qué, que me dice que me puede enviar lo que yo le diga a casa. Y yo, de coña, le pido un kilo de cocaína que el tío me envía y me llega unos días más tarde. La pasamos súper bien”

La Mala Rodríguez