Carlos Cuevas, tío de Mauricio Cuevas, da una insensible declaración sobre la relación de su sobrino con Paulina Florencia.

La relación Paulina Florencia y Mauricio Cuevas inició cuando la influencer tenía 14 años, mientras que su pareja tenía casi 30 años.

A raíz del podcast de Florencia Guillot, se destapó el grooming que vivió Paulina Florencia por parte de su ahora esposo Mauricio Cuevas.

Por si fuera poco, un familiar famoso de Mauricio Cuevas -de 47 años de edad- tampoco ve mal que su sobrino haya sido novio de una menor de edad.

Paulina Florencia -de 33 años de edad- y su esposo no han expuesto si postura tras las acusaciones de grooming y hasta pedofilia que enfrenta Mauricio Cuevas.

Y todo indica que Mauricio Cuevas tiene todo el apoyo de su familia, a pesar de -presuntamente- haber cometido estupro con Paulina Florencia.

El cantante Carlos Cuevas -tío de Mauricio Cuevas- fue cuestionada por De Primera Mano, sobre qué pensaba de los señalamientos contra su sobrino.

Carlos Cuevas -de 59 años de edad- expresó que el creía que se debía tener respeto por los niños, pero recordaba que en la relaciones de ante s la diferencia de edad no era mal vista.

El también hermano de la cantante Aida Cuevas, mencionó que mientras Paulina Florencia haya estado de acuerdo con la relación, no pasaba nada.

El tío de Mauricio Cuevas asegura que está en contra del abuso a menores de edad, pero no se puede meter en las relación de su sobrino, quien fue novio de una niña.

“Ahí no me puedo meter porque yo los he visto muy felices. Ella no se quejó, su familia no se quejó. Eso no quiere decir que no la haya agarrado chiquita, pero cada quien su vida”

Carlos Cuevas