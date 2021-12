La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, quien interpreta al cómico personaje la ‘Chilindrina’ desmintió estar grave de Covid-19: “No sé de dónde salió el chisme”, aseguró.

Recordemos que la ‘Chilindrina’ compartió en Instagram que se contagió de Covid-19.

“A pesar de todos los cuidados que siempre tuve para no contraer Covid-19, he salido positiva al hacerme la prueba”, informó la ‘Chilindrina’.

Al tener 71 años de edad es parte del grupo de riesgo ante un contagio de la Covid-19, por lo que alarmó a sus seguidores.

Comunicado, La Chilindrina (@lachilindrina_oficial)

Posteriormente, comenzó a rumorarse que ‘La Chilindrina’ se encontraba muy grave de salud.

La ‘Chilindrina’ desmiente estar grave por Covid-19

A través de su cuenta en Instagram la ‘Chilindrina’ dejó saber que se encuentra bien, pese a haber contraído Covid-19.

“Gracias por sus mensajes y oraciones. Les hago este video para que vean que estoy bien y no delicada de salud como han mencionado en algunos sitios de internet”, escribió la ‘Chilindrina’ en la descripción de un clip.

“Feliz año 2022 y nos vemos pronto en California para seguir Chilindrineando” María Antonieta de las Nieves

“Quiero agradecerles a todos porque se han preocupado por mí, por mi salud y ya con esta prueba es más que suficiente para que vean que estoy bien”, dijo como preámbulo en el video.

“No sé de dónde salió el chisme de que me estaba yo muriendo, que estuve grave de Covid”, agregó la ‘Chilindrina’.

La actriz no tiene síntomas, sin embargo, reiteró que sí contrajo el virus: “Es cierto, me pegó el Covid pero es según como uno se sienta y según como uno lo piense, es como le va a dar a uno”.

“Si uno piensa que va a estar grave, va a estar uno grave, en cambio yo siempre he sido muy positiva”, aseguró ‘La Chilindrina’.

Sobre su estado de salud, explicó: “Tengo un poquito de gripa, digamos; no he tenido malestares, no he tenido nada”.

La Chilindrina (@LaChilindrina)

Finalmente expresó gratitud a los medios de comunicación y a sus seres queridos; asimismo, afirmó que viviría muchos años más.

“Así que gracias a la prensa por estar al pendiente mío, gracias a mi familia, todavía tienen viejita para muchísimos años”, dijo la ‘Chilindrina’ para concluir.