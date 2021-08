María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como ‘La Chilindrina’, causó gran sensación en las redes sociales cuando compartió una fotografía en bikini.

Pese a que recibió varios comentarios positivos, ‘La Chilindrina’ reveló que no lo volvería hacer. También confesó que en ese momento no estaba viviendo un gran momento ya que había 10 kilos tras la muerte de su esposo.

En entrevista compartida por el programa ‘Sale el Sol’, ‘La Chilindrina’ habló sobre la foto que compartió en bikini.

Pese a la gran recepción que tuvo, ‘La Chilindrina’ señaló que no fue tomada en uno de sus mejores momentos pues se había tomado después de que se murió su esposo Gabriel Fernández .

En el video ‘La Chilindrina’ recalcó que no se tomará más fotos en bikini ya que en ese momento había perdido 10 kilos.

“Nunca más lo volveré a hacer, porque nunca más creo volver a estar en el peso que estaba cuando me hice esa foto. En esa foto acababa de perder yo a mi esposo y fueron tres meses o más que yo no me di cuenta qué pasaba, y lo qué pasaba es que hui de la realidad y adelgacé 10 kilos”

La Chilindrina