La ‘Chilindrina’ impacta en bikini a sus 70 años

La actriz mexicana, La 'Chilindrina' deja sin aliento a sus seguidores al mostrarse desde Acapulco en bikini.

A María Antonieta de la Nieves, conocida artísticamente como ‘La Chilindrina’, le llovieron los piropos luego de dejarse ver en bikini a sus 70 años de edad. Resulta que la animadora se encuentra en Acapulco donde se reunió con su familia de quien se separó a causa de la pandemia por coronavirus.

“Disfrutando la naturaleza con mi familia. Casi 8 meses de no estar todos juntos”, escribió la 'Chilindrina' en su cuenta de Instagram al lado de una foto de sí misma donde posa desde un balcón enfundada en un bikini negro, pieza que no usaba desde hace tiempo según hizo saber a sus seguidores.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Perfecta”, “Que guapa la Chilindrina de mi corazón”, “Te voy a acusar con Don Ramón, a él no le gusta que juegues a Miss Universo”, “Me caso”, “Espectacular”, “Te vi y me dio la garrotera”, “Estás mejor que cualquier jovencita”, “¿El concurso de Miss Universo es hoy? Tengo la televisión descompuesta. Todos pa’donde Quico”, “Luces espléndida”, se lee entre los comentarios.

La ‘Chilindrina’ quiere casarse de nuevo

"Nunca es tarde para encontrar el amor", esto lo tiene claro la ‘Chilindrina’ quien hace un par de meses reveló tener deseos de volver a contraer matrimonio ya que no quiere estar sola pues aunque ya aceptó la soledad tras la muerte de su esposo Gabriel Fernández, quiere una pareja.

“Le digo a mis hijos que si llego a encontrar otra buena persona que quiera compartir mi soledad y estar conmigo igual que estuvo su papá, le voy hacer caso”, reveló la actriz en conferencia de prensa, donde también dijo aún sentir la presencia de su esposo, con quien estuvo casada durante 48 años y con quien procreó tres hijos.