La Casa de los Famosos: México prefirió a dos polémicos actores antes que a Gustavo Adolfo Infante y por eso se negó a entrar al reality.

El estreno de La Casa de los Famosos: México está muy cerca, pues será el domingo 4 de junio cuando inicie el controversial reality.

Hasta el momento se sabe el nombre de dos de los conductores del programa:

Diego de Erice, de 36 años de edad

Pablo Chagra, de 30 años de edad

Se ha especulado mucho sobre los participantes de La Casa de los Famosos: México, pero quien confirmó que fue invitado al reality, fue Gustavo Adolfo Infante.

El conductor no pudo sumarse a este proyecto porque la televisora en la que trabaja no se lo permitió, pero ahora reveló otra de las razones por las que no aceptó.

La Casa de los Famosos México (Eduardo Díaz)

La Casa de los Famosos: México quería pelea y por eso contactaron a Gustavo Adolfo Infante

La Casa de los Famosos: México es uno de los más ambiciosos en los últimos años, por lo que sus integrantes deben ser de los más polémicos del medio.

Es por eso que querían a Gustavo Adolfo Infante, quien tiene algunos pleitos a “muerte” con actores como:

Sergio Mayer, de 56 años de edad

Alfredo Adame, de 64 años de edad

La intención de La Casa de los Famosos: México era meter al programa a estos tres personajes para tener más contenido.

Es por eso que Gustavo Adolfo Infante -de 58 años de edad- se negó, pues Sergio Mayer lo tiene demandado .

Sergio Mayer Mori y Gustavo Adolfo Infante. (Especial)

Durante su programa De Primera Mano, el periodista contó la “malévola” intención de La Casa de los Famosos: México al invitarlo al programa.

“Ese es uno de los motivos por lo cuales yo no entré a La Casa de los Famosos: México, porque querían meter a Mayer, querían meter a Adame” Gustavo Adolfo Infante

El conductor aprovechó su queja para arremeter contras sus “enemigos”, Sergio Mayer y Alfredo Adame .

“Los señores están desempleados, yo no, yo tengo mucho trabajo. No voy andar cayendo en las payasadas y Mayer me tiene demandado por daño moral, por 50 millones de pesos” Gustavo Adolfo Infante

Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante. (Especial)

Gustavo Adolfo Infante asegura que no iba ‘entrarle’ al show con Sergio Mayer y Alfredo Adame

La principal razón por la que Gustavo Adolfo Infante no entró a La Casa de los Famosos: México, es porque Imagen Televisión no se lo autorizó.

Ahora, asegura que no se iba a prestar a estar en un show donde estuvieran Sergio Mayer y Alfredo Adame.

También mencionó que tiene un pleito legal con Sergio Mayer, por lo que sería incoherente que estuvieran juntos en un reality show.

Hasta el momento se desconoce si es verdad que Sergio Mayer y Alfredo Adame formarán parte de La Casa de los Famosos: México.

Pero Gustavo Adolfo Infante ya descartó estar en el mismo lugar que sus “enemigos”.