La Casa de los Famosos 3 ya es un hecho, pero aún no inicia y ya hay un aspirante odiado por Laura Bozzo.

Durante el final de la La Casa de los Famosos 2, los conductores revelaron que ya era un hecho que habría tercera temporada y el público podía hacer casting para participar.

Comenzaron a sonar varios nombres de famosos que podrían ser parte del reality de Telemundo, entre ellos los de:

Frida Sofía

Alfredo Adame

Ninel Conde

Cristian Zuárez

Este último es expareja de Laura Bozzo, de 70 años de edad, quien también participó en el programa y era una de las favoritas para ganar.

Laura Bozzo, conductora. (Edgar Negrete / Cuartoscuro)

El ex de Laura Bozzo busca entrar a La Casa de los Famosos hablando mal de ella

Laura Bozzo y Cristian Zuárez, de 46 años de edad, estuvieron j untos durante 17 años , incluso acompañó a la conductora durante sus tres años de arresto domiciliario.

Ambos se mudaron de Perú a México, donde era común ver a la pareja juntos, hasta hacía apariciones en el programa de Laura Bozzo.

Pero la relación llegó a su fin de un día para el otro y separaron sus rumbos, pero Cristian Zuárez aprovechó la fama de la recién salida de La Casa de los Famosos, para hablar mal de ella.

Laura Bozzo y Cristian Zuárez (Agencia México)

Cristian Zuárez ha manifestado que está cansado que Laura Bozzo hable siempre de él, situación que la peruana negó en una entrevista para el programa ‘De Primera Mano’.

“Pues yo no sé dónde he hablado de él, no tengo ni la menor idea (...) Repito es una capítulo cerrado, no tengo que hablar ni bien, ni mal de él” Laura Bozzo

Cristian Zuárez y Laura Bozzo (Agencia México)

La conductora le deseó lo mejor a Cristian Zuárez, pero cree que está hablando de ella con el objetivo de que lo tomen en cuenta para La Casa de los Famosos 3.

“Yo me imagino que está tratando de que lo contraten para La Casa de los Famosos, eso ya es cuestión del público, de Telemundo, no sé, a mí la verdad no me interesa” Laura Bozzo

Laura Bozzo le sugiere a Cristian Zuárez que mejor cuide a su familia y no hable de ella

Reiteró que su historia con Cristián Zuárez ya era un caso cerrado y no tenía interés de arremeter en su contra.

Por otro lado, fue cuestionada si estaría interesada en demandar a Cristián Zuárez si usa su nombre en un libro autobiográfico.

“A mí no me interesa lo que haga, nada, o sea, para qué vamos hablar de algo que no tiene sentido” y le sugirió a su ex que mejor se dedique a cuidar a su familia.

Se ha especulado que Cristián Zuárez será uno de los participantes de La Casa de los Famosos 3, pero hasta el momento Telemundo no ha dicho nada de su proyecto que saldrá en 2023.