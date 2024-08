¿Estrategia o fin del cuarto Tierra? Sian Chiong y Briggitte Bozzo se besan en plena fiesta generando un caos en La Casa de los Famosos 2024.

A unas horas de conocer al sexto eliminado de La Casa de los Famosos 2024, se vive gran tensión dentro del reality y es que un equipo podría desintegrarse.

Aunque en La Casa de los Famosos 2024 México solo hay un gran ganador, las celebridades forman alianzas para tratar de llegar más lejos en la competencia.

Desde la emisión pasada, las celebridades se han dividido dependiendo del cuarto en el que les toque dormir, por lo que buscan que todos lleguen a la final.

En esta ocasión se dividieron en cuarto Mar y Tierra, pero tal parece que uno está a punto de desintegrarse antes siquiera de que todos sus integrantes estén fuera.

Como cada viernes los habitantes de La Casa de los Famosos 2024 disfrutaron de una fiesta en donde disfrutan de una gran cena y pueden convivir sin importar los cuartos.

En esta ocasión la fiesta en La Casa de los Famosos 2024 fue de temática de vikingos, por los que todos los habitantes se caracterizaron y disfrutaron de un gran buffet y bebidas.

Sin embargo, la tensión en La Casa de los Famosos 2024 aumentó luego de que Sian Chiong y Briggitte Bozzo -de 23 años edad- se besaran en plena fiesta frente a sus compañeros.

El beso entre Sian Chiong -de 30 años de edad- y Briggitte Bozzo no fue captado por las cámaras, pero Ricardo Peralta, Gala Montes y Adrián Marcelo lo confirmaron.

Y es que Sian Chiong y Briggitte Bozzo pertenecen a diferentes cuartos de La Casa de los Famosos 2024, por lo que algunos habitantes lo vieron como una traición.

Pero no fueron los únicos, ya que Agustín Fernández y Gala Montes -de 24 años de edad- se volvieron a besar en La Casa de los Famosos 2024, pese a que también forman parte de cuartos diferentes.

Momentos antes, Agustín Fernández -de 34 años de edad- había anunciado que decidió salvar a Sian Chiong, dejando a Adrián Marcelo y Gomita de su cuarto en la placa de nominados de La Casa de los Famosos 2024.

Estos besos provocaron tensión con Ricardo Peralta y Gomita, pues lo vieron como una traición al equipo.

Ricardo Peralta no dudo en explotar contra Sian Chiong por su beso con Briggitte Bozzo en La Casa de los Famosos 2024 y no dejó explicarse.

Aunque no fueron los únicos que se besaron, el acercamiento entre Sian Chiong y Briggitte Bozzo si causó estragos en el cuarto Tierra y es que Ricardo Peralta no dudo en reclamarle a Sian Chiong.

Y es que durante las primeras semanas de La Casa de los Famosos 2024 Sian Chiong se había mostrado muy cercano a Ricardo Peralta.

Ricardo Peralta se emocionó con esta cercanía y en diferentes ocasiones no dudo en defender a Sian Chiong, aunque muchos señalaron que el actor solo usaba al influencer.

Pero tal parece que algo cambió en Ricardo Peralta al ver que Sian Chiong se besó con Briggitte Bozzo.

De acuerdo con Ricardo Peralta no le molestó el beso entre Sian Chiong y Briggitte Bozzo, sino que lo hicieran justo cuando ella se encuentra nominada.

Ricardo Peralta destacó que el beso con Sian Chiong solo le estaba dando foco a Briggitte Bozzo, lo que podía ocasionar que aumentaran los votos del público en su favor.

“Es que realmente nada de lo que puedas decir ahorita me va a hacer decir: ‘Ay sí, sólo fue un juego’, no fue un juego. Todo suma, todo hace, la niña te pudo haber besado la semana pasada ella no estaba nominada, pero, ¿por qué esta semana?”

En ese sentido, Ricardo Peralta señaló que ponía en riesgo la permanencia de Araceli Ordaz ‘Gomita’ -de 29 años de edad-, quien si era parte del cuarto Tierra y podía quedar eliminada.

Ricardo Peralta señaló que se encontraba harta de que cuando Sian Chiong se encontraba en peligro de salir lo buscará y después ya no.

“Yo hoy dejo de jugar por Sian, Agustín no necesita que juegue por él, Adrián no necesitas que yo juegue con ti, pero yo ya no lo voy a hacer (...) se acabó, así se siente y quédense con eso”

Al reclamo de Ricardo Peralta se sumó Gomita y es que consideró que Agustín Fernández también hizo lo mismo al volver a besar a Gala Montes.

Y es que en diversas ocasiones, Gomita ha mostrado que tiene un interés por Agustín Fernández, aunque él la ha rechazado.

Aunque Agustín Fernández también ha dejado claro que no siente nada por Gala Montes y que solo es parte de su estrategia para seguir en La Casa de los Famosos 2024.

El reclamo de Ricardo Peralta y Gomita generó una ruptura en el cuarto Tierra y es que el influencer señaló que no le importaba si se acababa el equipo.

“Aviso de una vez que yo ya no voy a jugar por Sian, ya no voy a estar salvándolo, no voy a estar viendo por él, no ve por mí, no ve por mi gente, entonces yo ya no. Y si creen que ya no hay team, ya no hay team y no pasa nada”

Ricardo Peralta