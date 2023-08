Ingrid Coronado va con todo contra Anna Ferro; a la viuda de Fernando del Solar la presionan para dejar el departamento en Cuernavaca.

A más de un año de la muerte de Fernando del Solar a los 49 años de edad, su nombre sigue generando controversia por la pelea entre Ingrid Coronado y su viuda Anna Ferro.

Más allá del tema de la herencia, Ingrid Coronado ha reclamado que Anna Ferro se encuentra ocupando un departamento que está a su nombre y forma parte de un fideicomiso.

Aunque en varias ocasiones Ingrid Coronado -de 49 años de edad- y Anna Ferro se han mostrado abiertas ante los medios de comunicación a resolver este problema fuera de los tribunales.

Pearece que Ingrid Coronado ya se cansó de no tener respuesta por lo que Anna Ferro ya había sido notificada para que deje el departamento de Cuernavaca, Morelos.

Tras la muerte de Fernando del Solar, Ingrid Coronado se ha enfrascado en una pelea con Anna Ferro por un departamento en Cuernavaca.

Ingrid Coronado ha señalado en diversas entrevistas que el fideicomiso del departamento de Cuernavaca está a su nombre, pero Anna Ferro se ha negado a salir de este.

De acuerdo con Ingrid Coronado junto a Fernando del Solar adquirieron el departamento por medio de un fideicomiso para dejarle un patrimonio a sus hijos: Luciano y Paolo.

Sin embargo, Anna Ferro ha señalado que no se puede salir de este departamento ya que tiene que consultarlo con sus abogados.

Pero tal parece que Ingrid Coronado ya se habría cansado de la negativa de Anna Ferro de desalojar el departamento y ya la estaría presionando legalmente para que lo haga.

En entrevista para Ventaneando, Anna Ferro reconoció que ya fue notificada para dejar el departamento en Cuernavaca.

Anna Ferro señaló que le llegó un documento de que tenía que desalojar el departamento, pero era por parte de una notaría.

En su conversación Anna Ferro señaló que se le notificaba que de lo contrario podría recibir una multa y posteriormente una sanción penal.

“Ante una notaría sí me notificaron, ante una notaría sí, pero nada más, no ha habido más. Fue una notificación de que tenía que desalojar ese departamento, si no se me multaba y si no, tenía una sanción penal”

Anna Ferro