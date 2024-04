Las redes sociales se movilizaron y Patricio Cabezut ya hasta mandó una carta por la situación que vive con sus hijas, de quiénes se dice abusó sexualmente.

El caso de Patricio Cabezut -de 57 años de edad- ha dado mucho de qué hablar, a tal nivel de que en redes sociales sus amigos han compartido post defendiendo al conductor.

Y en medio de la controversia, Patricio Cabezut mandó una carta, misma que fue exhibida por la forma en cómo el conductor se expresa a la nueva acusación sobre sus hijas.

El 25 de marzo se giró una orden de aprehensión a Patricio Cabezut por investigación bajo el delito de abuso sexual agravado sobre sus hijas; pero él ya se expresó al respecto.

A pesar de que desde que esta orden de aprehensión se hizo pública, Patricio Cabezut no ha reaparecido físicamente, mandó una carta para expresar sus sentimientos.

Según la carta leída en La Taquilla, Patricio cabezut hace semejanza a un estado de salud al dolor que le causa la nueva acusación que Aurea Zapata puso en su contra.

De forma hipotética, el conductor compara el dolor de no poder ver a sus hijas con haber sufrido un infarto.

“Mi vida se detuvo aquí y es la pura verdad, pues hace dos años y cuatro meses cuando me denunciaron falsamente y que me separaron de mis hijas, me obligaron a salirme de mi propiedad, alejándome de mis bienes, difamando mi honorabilidad y prestigio, como si me hubiera dado un infarto y quedé afectado, pero vivo”.

Carta de Patricio Cabezut.