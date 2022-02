La Bebeshita le pide a Erika Buenfil que la siga en las redes sociales tras mostrar los mensajes que le habría enviado su hijo Nicolás.

Erika Buenfil se encuentra en medio de la polémica luego de que se reveló que su hijo Nicolás le había estado coqueteando en redes sociales a Daniela Alexis Barceló Trillo, mejor conocida como La Bebeshita.

Durante el programa ‘Venga la Alegría’ fin de semana La Bebeshita habló sobre la polémica y señaló que se dio cuenta que Erika Buenfil no la sigue en redes sociales, aunque no sabe si la actriz la dejó de seguir o nunca lo ha hecho.

Erika Buenfil, Nicolás y ‘La Bebeshita’ (Agencia México)

La Bebeshita asegura que nunca vio al hijo de Erika Buenfil

Tras su paso por el programa ‘Enamorándonos’, La Bebeshita se ha convertido en toda una celebridad en internet. Es por eso por lo que decidió abrir su cuenta de OnlyFans para deleitar a sus seguidores con contenido exclusivo.

Sin embargo La Bebeshita se encuentra en medio de la polémica luego de que reveló que el hijo de Erika Buenfil le había coqueteado en las redes sociales.

En el programa ‘Venga la Alegría’ fin de semana, La Bebeshita habló sobre la polémica que se ha generado y aprovechó para mandarle un mensaje a Erika Buenfil.

“Si me anda dando pena, Erika te juro que yo no escribí nada malo ni él” La Bebeshita

Durante su participación La Bebeshita dejo en claro que nunca había visto al hijo de Erika Buenfil y que solo fue coqueteo a través de las redes sociales.

“No lo conozco, nunca lo he visto en mi vida era un coqueteo normal. Yo cuando dije a 17 años, ok no mejor amigos hasta que cumplas los 18, 20, 21, 22 así más grande” La Bebeshita

La Bebeshita le pide a Erika Buenfil que la siga en redes sociales

La Bebeshita aprovechó el momento para hacerle un reclamo a Erika Buenfil y es que señaló que se había dado cuenta que no la seguía en sus redes sociales, aunque no sabe si nunca lo había hecho o la dejó de seguir tras polémica con su hijo Nicolás.

“Erika yo te amo, oye tengo que reclamarte algo me acabas de dejar de seguir. Acabo de ver mi celular y me acabas de dejar de seguir o nunca me seguías” La Bebeshita

En su conversación La Bebeshita señaló que se había encontrado a Erika Buenfil en algunos eventos, pero ahora no sabe si se enojó con la polémica.

“Me la había encontrado en eventos de tiktokers y nos tomamos la fotito y toda la cosa y super buena onda mi Erika. ¿Ahora ya me odia o que onda? Yo espero tu follow de vuelta” La Bebeshita

La Bebeshita también confesó que Nicolás también le dejo de hablar por esta situación que se generó.

“Ya no me habla, yo solamente le dije hay que ser amigos, hay que hacer TikToks juntos, pídele permiso a tu mamá y creo que no le dieron permiso” La Bebeshita

En el video La Bebeshita señaló que ella no sabía su edad, pero podría ser su nana. Incluso bromeó que se podría conseguir a otra suegra como Itatí Cantoral que sus gemelos ya son mayores de edad.