La Barby Juárez reveló la verdadera razón de su forma de hablar en La Casa de los Famosos México y dice qué opina de las burlas.

Tras 71 días de encierro total, La Casa de los Famosos México llegó a su fin y La Barby Juárez fue la última eliminada.

La boxeadora se enfrentó crueles burlas por su forma de hablar, mientras estaba dentro de La Casa de los Famosos México.

Ahora que terminó el reality, La Barby Juárez -de 43 años de edad- se siente más tranquila y habló de todo lo que vivió dentro del programa.

Por esta razón La Barby Juárez se trababa al hablar en La Casa de los Famosos México

Los compañeros de Mariana Juárez -nombre de la boxeadora- siempre hacían mofa de la forma en la que se expresaba dentro de La Casa de los Famosos México.

Durante una entrevista con el programa De Primera Mano, La Barby Juárez asegura que en su vida cotidiana no se traba al hablar.

Pero los integrantes de La Casa de los Famosos México la ponían nerviosa y eso provocaba que se trabara.

“No me trabo, esos méndigos hacían que me trabara. Pensaba mil cosas qué decirles y sí me hacían enojar” La barby Juárez

La Barby Juárez explica que en muchas ocasiones, sus compañeros la hacían enojar y tenía tantas cosas que reprocharles, que muchas veces no le salían las palabras correctas.

La Barby Juárez (@barbyjuarez / Instagram )

Las burlas sí le llegaron a molestar a La Barby Juárez

Personajes como Poncho de Nigris o Bárbara Torres llegaron a burlarse de la forma de hablar de La Barby Juárez y al inicio sí le llegaron a molestar los comentarios.

“Sí fue difícil al inicio, trato de asimilar esto de pensar que fue un juego, lograron llevarme a ponerme muy nerviosa que hasta para hablar con ellos me costaba trabajo, por eso mismo, por miedo a que lo utilizara de esta forma (de burla)” La Barby Juárez

La Barby Juárez explica que no podía expresarse como ella quería en La Casa de los Famosos México, porque temía a las críticas y burlas.

Al final, su forma de hablar generó lo que tanto temía, por lo que decidió ya no tomarle importancia.

La Barby Juárez en La Casa de los Famosos México (La casa de los famosos México)

“Ahora me río, al final del día me tengo que reír, me tengo que relajar” dijo La Barby Juárez.

Quien tras salir de La Casa de los Famosos México tuvo que aprender a manejar las críticas y las bromas.

Expresó hubo algo que llegó admirar de Poncho de Nigris, pues era muy llevado y él se reír de las bromas sobre su aspecto.

“Poncho se lleva y se aguanta, pero aparte dice las cosas in filtro, de repente dice una babosada y pasa tantito, y dice: ‘oye pero estamos bien ¿verdad?’ se cuestiona” La barby Juárez

La Barby Juárez no tiene nada en contra de sus compañeros de La Casa de los Famosos México, pero tiene claro que nunca sería amiga de Bárbara Torres.